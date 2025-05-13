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全台首間「火車車廂」早午餐店開幕了！用餐就送咖啡，滿額再送帆布包

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／輪輪の町
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全台首間火車主題早午餐《輪輪の町》日前已於5月8日在台北南港LaLaport正式啟航，以「日式職人精神」結合「歐式餐飲風格」，並打造宛如月台候車室的場景，吸引不少民眾搶先登車。二樓空間以復古列車為靈感設計，無論是火車車廂造景、軌道元素，還是站牌打卡牆，每一角都能拍出濃濃旅遊感，讓人一坐下就彷彿展開一段城市旅行。

圖／輪輪の町
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餐點方面，《輪輪の町》講求質感與創意兼具的早午餐體驗。菜單融合日式和歐式風味，推薦料理包含香煎唐揚雞堡、奶油炒蛋厚片、煙燻豬排拼盤等，每道餐點不僅擺盤精緻，還能嚐到層次分明的用料搭配。店內採開放式廚房，讓顧客近距離感受料理過程中的美味瞬間，是週末聚餐、情侶約會、親子同行的全新熱門選擇。

圖／輪輪の町
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歡慶開幕，《輪輪の町》推出限時三重優惠回饋來店顧客。即日起至5月20日前預約並完成用餐者，可免費獲得一杯風味濃郁的「冰藝伎黑咖啡」；到店後於社群平台打卡並留言，即可獲得一份「原味脆脆薯條」；5月20日至6月30日間，單筆消費滿2,000元並完成會員加入，還可領取限量「吐司吃掉帆布包」，吸睛又實用。

《輪輪の町》結合創意裝潢與職人料理，讓早午餐不只是用餐，更是一段穿越時空的旅程。無論是鐵道迷、咖啡控，還是喜歡打卡的美食族，都不容錯過這班美味列車。數量有限，錯過就要等下一班！

圖／輪輪の町
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吐司 咖啡 早午餐 歐式 豬排

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