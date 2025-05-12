牛肉麵、排骨飯特價109元！三商巧福「2025生日慶」來了 155元開吃「牛肉麵+小菜+飲料」最超值

三商巧福「2025生日慶」來了！招牌「原汁牛肉麵」、經典「紅燒排骨飯」一律特價109元，最高現省56元，還有超值套餐135元起，百元小確幸要把握。

圖／三商巧福提供

三商巧福「2025生日慶」於5/13至5/21一連9天開跑，單點原價165元的「原汁牛肉麵」及原價135元的「紅燒排骨飯」統統特價109元。不僅如此，還可選擇搭配飲料、小菜升級超值套餐，主餐+小菜+飲料也只要155元，以點原汁牛肉麵來看，相當於原價折扣10元再免費送你小菜及飲料，在此時開吃十分划算。

圖／三商巧福提供

此外，持三商i美食卡APP會員還享專屬優惠，生日慶期間消費入會員條碼，單筆滿250元即贈50元折價券乙張，優惠詳情請見APP活動說明。

值得注意的是，桃園機場門市不參與生日慶活動，部分美食街門市不適用單點優惠，依各門市現場公告為準。

三商巧福 2025生日慶

活動期間：2025/5/13～5/21

優惠內容：

【單點】原汁牛肉麵/紅燒排骨飯 特價109元

【超值套餐】原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料 特價135元

【超值套餐】原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲 特價145元

【超值套餐】原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料 特價155元

備註：活動規則依各門市公告為準