牛肉麵、排骨飯特價109元！三商巧福「2025生日慶」來了 155元開吃「牛肉麵+小菜+飲料」最超值
三商巧福「2025生日慶」來了！招牌「原汁牛肉麵」、經典「紅燒排骨飯」一律特價109元，最高現省56元，還有超值套餐135元起，百元小確幸要把握。
三商巧福「2025生日慶」於5/13至5/21一連9天開跑，單點原價165元的「原汁牛肉麵」及原價135元的「紅燒排骨飯」統統特價109元。不僅如此，還可選擇搭配飲料、小菜升級超值套餐，主餐+小菜+飲料也只要155元，以點原汁牛肉麵來看，相當於原價折扣10元再免費送你小菜及飲料，在此時開吃十分划算。
此外，持三商i美食卡APP會員還享專屬優惠，生日慶期間消費入會員條碼，單筆滿250元即贈50元折價券乙張，優惠詳情請見APP活動說明。
值得注意的是，桃園機場門市不參與生日慶活動，部分美食街門市不適用單點優惠，依各門市現場公告為準。
三商巧福 2025生日慶
活動期間：2025/5/13～5/21
優惠內容：
【單點】原汁牛肉麵/紅燒排骨飯 特價109元
【超值套餐】原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+中杯飲料 特價135元
【超值套餐】原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+芝麻牛蒡絲 特價145元
【超值套餐】原汁牛肉麵/紅燒排骨飯+韓國泡菜+中杯飲料 特價155元
備註：活動規則依各門市公告為準
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言