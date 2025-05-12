在雙北吃拉麵只要125元！「男子漢拉麵」10週年回饋 「2款精選拉麵」150元有找 每月推超值價爽吃
拉麵150元有找！連鎖拉麵「男子漢拉麵」歡慶10週年，在這個5月祭出超值優惠，精選2款拉麵125元起，還有「厚切豬排」免百元，拉麵控也能省錢開吃。
以雙北為主要版圖的「男子漢拉麵」推出10週年爽吃祭，於5月起推出優惠回饋消費者，5月精選主餐「海鮮醬油拉麵」特價125元，「豚骨叉燒拉麵」也只要145元，加碼當月炸物「厚切豬排」79元及「咖哩可樂餅」29元，預計每個月都會更新優惠主餐與炸物/小菜。
值得注意的是，本優惠除遠雄店、天母店外其餘門市皆適用，百元即可享用美味拉麵與涮嘴炸物，萬物皆漲更要懂得省省吃。
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