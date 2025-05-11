「熊一頂級燒肉」也拚了！燒肉界最狂「爽烤4.5小時」598元起 「16種肉品、哈根達斯」不怕你吃 爽嗑必衝這一門市
超強燒肉也不限時！不只涮乃葉不限時延長，馬辣餐飲集團旗下「熊一頂級燒肉」也推出平日不限時「爽烤4.5小時」活動，於限定門市開跑至5/31，逾10種肉品、哈根達斯任你吃到飽！
不限時吃到飽正夯！除了日式涮涮鍋外，高人氣「熊一頂級燒肉」也祭出「爽烤4.5小時」超狂活動，即日起至5/31之平日週一至五，到熊一頂級燒肉台大店可享用餐延長至16:00，若從營業時間起11:30入場即可享受長達4.5小時的超長用餐時間，598元起爽吃16種肉品、哈根達斯冰淇淋與自助吧，還有啤酒暢飲，燒肉控快開揪衝一波！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
此外，熊一頂級燒肉台大店還推出學生專屬優惠，5/31前，凡持大專院校學生證即享95折優惠，幫學生族省荷包。值得注意的是，「爽烤4.5小時」活動與學生優惠僅可擇一使用；須同桌同消費方式，且以現金支付，另可與回饋活動併用。更多詳情以店家公告為準。
熊一頂級燒肉 台大店
地址：台北市大安區羅斯福路四段85號2F
營業時間：11:30-22:00
電話：02-2362-0681
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言