「熊一頂級燒肉」也拚了！燒肉界最狂「爽烤4.5小時」598元起 「16種肉品、哈根達斯」不怕你吃 爽嗑必衝這一門市

超強燒肉也不限時！不只涮乃葉不限時延長，馬辣餐飲集團旗下「熊一頂級燒肉」也推出平日不限時「爽烤4.5小時」活動，於限定門市開跑至5/31，逾10種肉品、哈根達斯任你吃到飽！

圖／熊一頂級燒肉 粉絲俱樂部粉專

不限時吃到飽正夯！除了日式涮涮鍋外，高人氣「熊一頂級燒肉」也祭出「爽烤4.5小時」超狂活動，即日起至5/31之平日週一至五，到熊一頂級燒肉台大店可享用餐延長至16:00，若從營業時間起11:30入場即可享受長達4.5小時的超長用餐時間，598元起爽吃16種肉品、哈根達斯冰淇淋與自助吧，還有啤酒暢飲，燒肉控快開揪衝一波！

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示意圖／熊一頂級燒肉 粉絲俱樂部粉專

熊一頂級燒肉。示意圖／馬辣提供

此外，熊一頂級燒肉台大店還推出學生專屬優惠，5/31前，凡持大專院校學生證即享95折優惠，幫學生族省荷包。值得注意的是，「爽烤4.5小時」活動與學生優惠僅可擇一使用；須同桌同消費方式，且以現金支付，另可與回饋活動併用。更多詳情以店家公告為準。

菜單。圖／熊一頂級燒肉提供

熊一頂級燒肉 台大店

地址：台北市大安區羅斯福路四段85號2F

營業時間：11:30-22:00

電話：02-2362-0681