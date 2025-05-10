Snoopy迷必衝！麥味登X史努比聯名登場　超萌包裝、限定餐點 5／14 Snoopy陪你開吃

Snoopy迷最愛的早餐儀式感來了！國內知名連鎖早餐品牌「麥味登」再度推出全新聯名驚喜，攜手經典卡通角色「史努比 Snoopy」，打造最萌早餐時光，讓你一早就被療癒喚醒。

圖／翻攝麥味登Cafe&Brunch臉書

「麥味登 x Snoopy」聯名企劃正式展開，從包裝設計搶先暖場，杯子、紙碗、早餐盒全面換上 Snoopy與查理布朗等經典角色的可愛圖樣，更宣布將在5/14起正式開賣限定聯名餐點，還未開賣便已吸引大批粉絲關注，準備掀起一波拍照打卡熱潮！

圖／翻攝麥味登Cafe&Brunch臉書

麥味登自1987年創立至今，全台門市已突破900家，以主打「養生、精緻」的早午餐定位，擁有多達100種現點現做餐點，近年更積極開發創新品項，上月推出的全新口味「鬆餅堡」引爆全台排隊熱潮，緊接著又帶來話題新品「豆皮蛋餅」，成功引發社群熱議推薦。

圖／翻攝麥味登Cafe&Brunch臉書

這回與Snoopy合作，麥味登將經典角色元素融入日常早餐，可愛聯名包裝加上限定餐點，Snoopy死忠粉設好鬧鐘，5/14後快親訪麥味登門市，讓 Snoopy陪你開啟美好的一天！