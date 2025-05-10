母親節最強優惠大集合！ 「手搖飲、餐廳、速食、甜點」超過30家品牌 免費牛排、蛋糕、飲料買一送一統統有
本周就是母親節，幫你快速用行動表達對媽媽的愛！ 全台眾多品牌餐飲、甜點、手搖飲、速食業者紛紛推出限時限定優惠，不論是免費甜點、飲料買一送一、特惠餐點組合，還有滿滿加碼禮，這次優惠涵蓋北中南超過30家品牌懶人包，輕鬆安排最有心的母親節美食獻禮！
🍹手搖飲品牌優惠
麻古茶坊
5/10～5/11購買高山金萱茶，即贈限量綠寶石卡片（每店520張），憑卡5/12～5/31可免費兌換蕎麥綠寶石(L)乙杯，讓媽媽暖心又解渴。
康青龍
即日起～5/20於Uber Eats點購指定4款飲品享買一送一，Uber One會員再享滿額$100元折扣，宅在家也能讓媽媽喝得開心。
大苑子
即日起～5/25推「MAMA520限量組合」含HPP柳丁汁與芭樂檸檬520元／組，任選兩組免運，加碼抽一週柳丁汁！5/8起App提供《芭樂檸檬2杯99元》券限量5200張。
COZY TEA御私藏
5/9～5/11，「燄燒布蕾黑龍奶」第二杯半價、「薰衣草綠茶」買一送一，濃郁與清新一次滿足媽媽口味。
CoCo都可
5/10～5/11，大杯粉角奶茶第二杯只要10元，平均一杯只要35元，甜入媽媽的心！
春陽茶事
5/7～5/25，購買烏龍系列飲品免費加料烏龍粉粿，咀嚼控媽咪必衝。
可不可熟成紅茶
即日起～5/11，來店消費任一飲品免費加料（白玉、水玉、墨玉三選一），每筆訂單不限購杯數。
🍽 餐廳與鍋物優惠
禾間糧倉
5/9～5/25，身分證字號含「520」者，點兩份主餐即招待嫩汁牛排乙份，不限年齡性別。
吉豚屋
即日起～5/11點任一主餐，可加購超值炸物組合三款選擇，加價最低只要79元。
柒息地居酒屋
即日起～5/11，消費滿1000元並參加社群活動，即贈頂級燕窩有機紅豆湯一碗，養生又暖心。
舞古賀鍋物專門店
即日起～5/18，點指定鍋物送byebyeblues生乳捲；4人以上套餐再享肉品吃到飽，好康加倍。
舞古賀mini鍋物
至6/3於特定店舖，麻辣雙嬌鴨血豆腐煲特價158元，適合帶媽媽吃鍋不傷荷包。
旨醞鐵板料理
5/10～5/11限定供應「15品海陸鐵板料理套餐」，即贈甜莓達克瓦茲及母親節小卡。
TGI FRIDAYS
即日起～5/12，享2人/4人套餐開展VIP 8折，到店拍照上傳再贈香酥馬芝拉條（人數對應片數）。
Texas Roadhouse德州鮮切牛排
即日起～5/12 VIP享套餐8折；5/6～5/12名字含「德、州、淑、芬」者，點肋眼牛排免費升級16oz。
王品集團旗下品牌（王品牛排、藝奇、陶板屋）
王品：平日出示和媽媽合照，2客套餐贈法式焗龍蝦。
藝奇：980元套餐贈「明太子鮮蝦佐干貝」。
陶板屋：平日2客套餐贈「莓好香緹」乙份，最多2位媽咪各贈1份。
🍰 甜點、咖啡、冰品
GODIVA
即日起～6/30購買紅寶石巧克力可芙享88折加購、指定禮盒贈霜淇淋乙支；5/1～5/20加碼購櫻花杯只要299元。
byebyeblues生乳捲
即日起～5/19於SOGO忠孝館快閃櫃，2條799元、任選3條折價100元，買任一條再贈冠軍蛋捲一盒。
路易莎咖啡
即日起～開放預購6吋「雙色抹茶巴斯克」與「經典巴斯克」各520元，展現茶香與乳酪的細膩交織。
COLD STONE酷聖石
即日起～5/11加入LINE好友，購2杯中杯冰淇淋，1杯由酷聖石招待。
Mister Donut
即日起～5/11任選9款甜甜圈只要299元；另有229元甜蜜組搭康乃馨，買飲料送蜜糖波堤。
🍗 炸雞與速食優惠
21Plus
即日起～5/11限時推出團購價，烤雞、炸雞全面66折起，最高現省360元。
頂呱呱
至5/11推「寵愛媽咪桶」只要499元；5/10～5/11加碼地瓜薯條、呱呱球買一送一。
肯德基
推親子全家餐（579元）含炸雞、圈圈薯條、QQ球及原味蛋撻禮盒，適合全家同樂。
BHC炸雞
至5/11消費滿800元即送起司球（價值199元），份量實在。
三商炸雞
至5/21「黃金戰斧雞腿」與「義式炸雞」買一送一，讓媽媽吃好吃滿。
德州美墨炸雞
至5/31，辣味炸雞6塊只要360元，起司搖搖薯條現省10元。
摩斯漢堡
至5/31限時優惠多款漢堡59元起，加10元選購飲品或地瓜薯條，超值組合好貼心。
麥當勞
5/9～5/11超值全餐送蘋果派；得來速買雞塊套餐送小薯；LINE活動金選咖啡買5送5。
Popeyes
即日起～5/11原味比司吉升級「愛心比司吉」並附草莓果醬，三天限定寵愛媽咪。
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