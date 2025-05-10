母親節最強優惠大集合！ 「手搖飲、餐廳、速食、甜點」超過30家品牌 免費牛排、蛋糕、飲料買一送一統統有

本周就是母親節，幫你快速用行動表達對媽媽的愛！ 全台眾多品牌餐飲、甜點、手搖飲、速食業者紛紛推出限時限定優惠，不論是免費甜點、飲料買一送一、特惠餐點組合，還有滿滿加碼禮，這次優惠涵蓋北中南超過30家品牌懶人包，輕鬆安排最有心的母親節美食獻禮！

🍹手搖飲品牌優惠

麻古茶坊

5/10～5/11購買高山金萱茶，即贈限量綠寶石卡片（每店520張），憑卡5/12～5/31可免費兌換蕎麥綠寶石(L)乙杯，讓媽媽暖心又解渴。

圖／麻古茶坊提供

康青龍

即日起～5/20於Uber Eats點購指定4款飲品享買一送一，Uber One會員再享滿額$100元折扣，宅在家也能讓媽媽喝得開心。

圖／康青龍提供

大苑子

即日起～5/25推「MAMA520限量組合」含HPP柳丁汁與芭樂檸檬520元／組，任選兩組免運，加碼抽一週柳丁汁！5/8起App提供《芭樂檸檬2杯99元》券限量5200張。

圖／大苑子提供

COZY TEA御私藏

5/9～5/11，「燄燒布蕾黑龍奶」第二杯半價、「薰衣草綠茶」買一送一，濃郁與清新一次滿足媽媽口味。

圖／COZY TEA御私藏提供

CoCo都可

5/10～5/11，大杯粉角奶茶第二杯只要10元，平均一杯只要35元，甜入媽媽的心！

粉角奶茶優惠。圖／CoCo都可提供

春陽茶事

5/7～5/25，購買烏龍系列飲品免費加料烏龍粉粿，咀嚼控媽咪必衝。

圖／春陽茶事提供

可不可熟成紅茶

即日起～5/11，來店消費任一飲品免費加料（白玉、水玉、墨玉三選一），每筆訂單不限購杯數。

🍽 餐廳與鍋物優惠

禾間糧倉

5/9～5/25，身分證字號含「520」者，點兩份主餐即招待嫩汁牛排乙份，不限年齡性別。

圖／禾間糧倉提供

吉豚屋

即日起～5/11點任一主餐，可加購超值炸物組合三款選擇，加價最低只要79元。

吉豚屋母親節加價購優惠方案。圖／吉豚屋提供

柒息地居酒屋

即日起～5/11，消費滿1000元並參加社群活動，即贈頂級燕窩有機紅豆湯一碗，養生又暖心。

圖／柒息地串燒居酒屋提供

舞古賀鍋物專門店

即日起～5/18，點指定鍋物送byebyeblues生乳捲；4人以上套餐再享肉品吃到飽，好康加倍。

圖／舞古賀鍋物專門店提供

舞古賀mini鍋物

圖／舞古賀mini鍋物提供

至6/3於特定店舖，麻辣雙嬌鴨血豆腐煲特價158元，適合帶媽媽吃鍋不傷荷包。

旨醞鐵板料理

5/10～5/11限定供應「15品海陸鐵板料理套餐」，即贈甜莓達克瓦茲及母親節小卡。

TGI FRIDAYS

即日起～5/12，享2人/4人套餐開展VIP 8折，到店拍照上傳再贈香酥馬芝拉條（人數對應片數）。

TGI FRIDAYS母親節優惠香酥馬芝拉條。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse德州鮮切牛排

即日起～5/12 VIP享套餐8折；5/6～5/12名字含「德、州、淑、芬」者，點肋眼牛排免費升級16oz。

肋眼牛排優惠。圖／開展餐飲集團提供

王品集團旗下品牌（王品牛排、藝奇、陶板屋）

王品：平日出示和媽媽合照，2客套餐贈法式焗龍蝦。

法式焗龍蝦。圖／王品集團提供

藝奇：980元套餐贈「明太子鮮蝦佐干貝」。

藝奇日本料理「明太子鮮蝦佐干貝」。圖／王品提供

陶板屋：平日2客套餐贈「莓好香緹」乙份，最多2位媽咪各贈1份。

🍰 甜點、咖啡、冰品

GODIVA

即日起～6/30購買紅寶石巧克力可芙享88折加購、指定禮盒贈霜淇淋乙支；5/1～5/20加碼購櫻花杯只要299元。

圖／GODIVA提供

byebyeblues生乳捲

即日起～5/19於SOGO忠孝館快閃櫃，2條799元、任選3條折價100元，買任一條再贈冠軍蛋捲一盒。

圖／byebyeblues生乳捲提供

路易莎咖啡

即日起～開放預購6吋「雙色抹茶巴斯克」與「經典巴斯克」各520元，展現茶香與乳酪的細膩交織。

圖／路易莎咖啡提供

COLD STONE酷聖石

即日起～5/11加入LINE好友，購2杯中杯冰淇淋，1杯由酷聖石招待。

COLD STONE提拉米蘇系列。圖／COLD STONE提供

Mister Donut

即日起～5/11任選9款甜甜圈只要299元；另有229元甜蜜組搭康乃馨，買飲料送蜜糖波堤。

圖／Mister Donut提供

🍗 炸雞與速食優惠

21Plus

即日起～5/11限時推出團購價，烤雞、炸雞全面66折起，最高現省360元。

圖／21Plus提供

頂呱呱

至5/11推「寵愛媽咪桶」只要499元；5/10～5/11加碼地瓜薯條、呱呱球買一送一。

肯德基

推親子全家餐（579元）含炸雞、圈圈薯條、QQ球及原味蛋撻禮盒，適合全家同樂。

BHC炸雞

至5/11消費滿800元即送起司球（價值199元），份量實在。

BHC炸雞滿額送起司球。圖／BHC提供

三商炸雞

至5/21「黃金戰斧雞腿」與「義式炸雞」買一送一，讓媽媽吃好吃滿。

黃金戰斧雞腿。圖／三商炸雞提供

德州美墨炸雞

至5/31，辣味炸雞6塊只要360元，起司搖搖薯條現省10元。

圖／德州美墨炸雞提供

摩斯漢堡

至5/31限時優惠多款漢堡59元起，加10元選購飲品或地瓜薯條，超值組合好貼心。

麥當勞

5/9～5/11超值全餐送蘋果派；得來速買雞塊套餐送小薯；LINE活動金選咖啡買5送5。

Popeyes

即日起～5/11原味比司吉升級「愛心比司吉」並附草莓果醬，三天限定寵愛媽咪。