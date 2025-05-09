荷包君扛不住！「客美多」飲料貴5元、餐點漲5至10元　「迷客夏、老賴茶棧」5月齊喊漲

5月份除了報稅季，連鎖餐飲業者接連喊漲，民眾的荷包要扛不住了！ 日本來台連鎖咖啡品牌「客美多咖啡」、手搖飲料店「迷客夏」、「老賴茶棧」皆於五月宣布調整售價，起因於原物料、物流、人力等營運成本全面上揚，終究是扛不住了！

「客美多咖啡」宣布自5月20日起部分品項價格將上調！根據官方公告，飲品類平均調漲5元，而招牌商品如方堡、炸雞塊、薯條等點心則調升5至10元，整體平均漲幅約為3.5%。業者表示，面對國際咖啡豆價格節節高升，加上包裝、人力及物流等營運成本持續上揚，此次調價實屬必要。此外，客美多也同步宣布菜單升級，新增日式義大利麵組合與焗烤飯等新餐點，希望在價格調整的同時提供更豐富選擇。

圖／客美多咖啡提供

老字號手搖飲品牌「老賴茶棧」也不敵成本壓力，日前宣布自5月5日起調整部分飲品售價，包括老賴紅茶、豆香紅茶、四季青茶、茉翠香綠、青霧綠茶、文清烏龍多款經典茶飲從原本35元調升至40元；鮮檸紅茶、鮮檸香青、鮮檸香綠、鮮檸青霧綠及鮮檸烏龍則等原價45元的鮮果茶則調漲至50元，漲幅最高達14%。業者指出，原物料與人事費用雙雙上揚，是此次調整的主因。

圖／翻攝老賴茶棧臉書

連鎖飲品品牌「迷客夏」已於5月7日更新菜單，除「綠光牧場鮮奶系列」維持原價外，其他純茶與拿鐵類產品全面調升5元，包括娜杯紅茶、琥珀烏龍拿鐵、蕎麥茶與冬瓜茶等皆列入此次調整範圍。迷客夏在公告中強調，此舉是為維持一貫的飲品品質與服務水準，盼獲得顧客理解。