三商巧福母親節限時「買一送一」！公益套餐再捐10元送愛心
母親節來臨，三商巧福推出限時兩天「買一送一」超值優惠，邀請民眾用美味傳遞對媽媽的心意。2025年5月10日至11日，只要到全台三商巧福門市點購「半筋半肉牛肉麵套餐」，即贈送一碗「番茄肉醬乾拌麵」，把握時間吃起來了！
不只優惠驚喜，三商巧福更推出「送愛公益套餐」活動，即日起至5月12日，凡購買任一公益套餐，品牌即捐出10元支持「送愛到部落計畫」，與喜憨兒基金會攜手將溫暖送進偏鄉。這項公益行動為部落孩童帶來實質幫助，也讓每一口麵食都飽含愛與希望。
無論是犒賞辛苦的媽媽，或與家人共享歡聚時光，這波母親節優惠不容錯過。趁著限時優惠揪團吃麵，不僅吃得飽、吃得巧，更吃出滿滿愛心。立即前往三商巧福門市，讓這個母親節更加溫馨有意義吧。
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