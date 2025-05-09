「涮乃葉」加碼了！日式涮涮鍋吃到飽「狂涮5小時」活動延長 最重要的「入場時間」要筆記
繼續狂涮5小時！日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」自推出不限時活動後即掀熱潮，現在更是好評再延長，直接讓你開涮爽吃到5/29，引發不少網友歡呼「刷臉書就看到好消息」、「就是我們要的」。
「涮乃葉」推出「平日午餐不限時」活動不僅在網路上引發熱議，線下各店更是被饕客大力支持。原訂活動至5/9，現在好評加長直接開到5/29，還沒來得及或還想回訪的朋友可要把握了。涮乃葉不限時活動主打「全力開涮5小時」不怕你吃，旗下的壽司涮乃葉（信義遠百店、高雄義享店）及涮之華各分店也同步適用該活動。
想全力開涮的可要記好入場時間，全台涮乃葉須於14:30前入場，而壽司涮乃葉、涮之華則須分別於14:00、14:20前入場即可享有不限時狂吃福利，以上時間過後才入場就會恢復各店限定之用餐時間囉。
涮乃葉 不限時活動資訊
活動期間：即日起～2025/5/29
活動內容：
涮乃葉：平日午餐【14:30前】入場享不限時用餐至16:00，14:30後恢復限時90分鐘
壽司涮乃葉（信義遠百店、高雄義享店）：平日午餐【14:00前】入場享不限時用餐，14:00後恢復限時120分鐘
涮之華：平日午餐【14:20前】入場享不限時用餐，14:20後恢復限時100分鐘
備註：商業午餐＆幸福小資餐不適用於本活動
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言