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「涮乃葉」加碼了！日式涮涮鍋吃到飽「狂涮5小時」活動延長 最重要的「入場時間」要筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／涮乃葉粉專
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繼續狂涮5小時！日式涮涮鍋吃到飽涮乃葉」自推出不限時活動後即掀熱潮，現在更是好評再延長，直接讓你開涮爽吃到5/29，引發不少網友歡呼「刷臉書就看到好消息」、「就是我們要的」。

圖／涮乃葉粉專
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「涮乃葉」推出「平日午餐不限時」活動不僅在網路上引發熱議，線下各店更是被饕客大力支持。原訂活動至5/9，現在好評加長直接開到5/29，還沒來得及或還想回訪的朋友可要把握了。涮乃葉不限時活動主打「全力開涮5小時」不怕你吃，旗下的壽司涮乃葉（信義遠百店、高雄義享店）及涮之華各分店也同步適用該活動。

圖／涮乃葉粉專
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圖／涮乃葉粉專
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圖／涮乃葉粉專
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想全力開涮的可要記好入場時間，全台涮乃葉須於14:30前入場，而壽司涮乃葉、涮之華則須分別於14:00、14:20前入場即可享有不限時狂吃福利，以上時間過後才入場就會恢復各店限定之用餐時間囉。

涮乃葉 不限時活動資訊

活動期間：即日起～2025/5/29

活動內容：

涮乃葉：平日午餐【14:30前】入場享不限時用餐至16:00，14:30後恢復限時90分鐘

壽司涮乃葉（信義遠百店、高雄義享店）：平日午餐【14:00前】入場享不限時用餐，14:00後恢復限時120分鐘

涮之華：平日午餐【14:20前】入場享不限時用餐，14:20後恢復限時100分鐘

備註：商業午餐＆幸福小資餐不適用於本活動

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吃到飽 壽司 涮乃葉 涮之華 火鍋

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