吃爆20元壽司！新幹線壽司「一条通」超佛心 限時5天「5款夯品」全半價 「這2門市」一路優惠到6月

20元壽司又來了！新幹線壽司「一条通」歡慶母親節，5/8至5/12推出「5款人氣商品」統統半價，鮭魚肚、鮮蝦壽司都入列，花同樣的錢吃雙倍的量更過癮。

圖／一条通提供

圖／一条通提供

不僅如此，「一条通」再慶三重門市改裝新開幕，加碼於三和門市同步推優惠，5/8至6/30，消費滿300元即贈50元現金券。另有一連串半價優惠，5/14至5/20，生鮭魚特價30元（原價60元）；5/21至5/27，鮪魚特價30元（原價60元）；5/28至6/3，蒜味鮮蝦特價20元（原價40元）；6/4至6/10，炸蝦特價30元（原價60元）。

圖／一条通提供

而「壽司郎」也在母親節推出優惠和新品，5/7至5/11，「蜜柑雪酪」買一送一，以及期間限定「藍莓醬牛奶布丁」獨家開賣，售價80元，數量有限、售完為止。

一条通

三重門市：新北市三重區正義北路91號1F

三和門市：新北市三重區三和路四段268號1F