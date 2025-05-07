2025母親節「燒肉優惠」懶人包！ 寵媽出招送蟹腳、免費吃和牛、黑鮪魚吃到飽，還有視覺系肉肉花

2025母親節直接把媽媽「餵」開心！ 迎母親節，全台人氣燒肉品牌火力全開，從免費松葉蟹、甜湯補氣，到A5和牛、和牛花束視覺系驚喜，全都是為媽媽準備的寵愛級豪華體驗。以下udn旅遊美食編輯為大家理好今年不能錯過的燒肉優惠懶人包，寵媽出招，豪華海陸、美味甜湯、視覺系和牛全都來！

◎ 田季發爺

圖／田季發爺提供

田季發爺自5/2至5/11期間，舉行「媽飽節」打卡活動，只要帶媽媽或成年女性來田季發爺用餐，只要完成IG／FB打卡並標記 #田季燒肉媽飽節 ＋ #感蟹媽咪，就送限量「松葉蟹腳乙份」，另外，還有夢幻新菜單同步升級，包含「豪門丁骨牛排、極鮮日本生蠔、特選黑虎蝦、孜然香燒烤羊小排」等頂級海陸夢幻逸品，這頓絕對吃得有派頭、有感情！

圖／翻攝燒肉同話臉書

燒肉同話幫大家對媽媽告白，活動時間自5/1至5/18，三大亮點一次看：活動一：完成感謝告白（畫畫／寫字皆可），即送「日本A5和牛－琢心金磚」乙份；活動二：媽媽出生年次=單點加購折扣（如75年次＝加購75折）；活動三：APP會員消費滿2,200元，即有機會抽中總價值破10萬母親節大禮。

◎ 屋馬燒肉

活動期間凡加購任一套餐再加價360元，更可獲得限量「肉肉花」乙份。業者提供

屋馬燒肉於5月平日限定舉行「感恩和牛月」開跑！於屋馬全台門市點任一套餐，即可加購「母親節銘柄和牛套餐」享半價優惠，再加價360元，即送「肉肉花」乙份，實在美得太浮誇，用手工和牛花束向媽媽獻上香氣與美味的雙重告白！

◎ 金洹苑

圖／金洹苑提供

主打頂級日式放題的金洹苑，也加入母親節戰局，即日起至5月底，從和牛吃到飽+媽媽免費+黑鮪魚刺身升級無極限，推出以下誠意滿滿優惠：活動一、五人同行＋預付訂金：媽媽或一位成人免費用餐(2,280元以上方案限定）；活動二、未滿五人：媽媽本人享8折優惠；活動三、黑鮪魚季加碼，供全體用餐者皆享「黑鮪魚中腹、赤身」刺身免費升級吃到飽。金洹苑日式放題有超過60種高級食材隨你挑，從A5和牛到鱈場蟹、法式羊排，全都是豪華級享受！

◎ 柒息地串燒居酒屋

圖／柒息地串燒居酒屋提供

柒息地串燒居酒屋連鎖，自5/1至5/11，推出凡於柒息地店內消費滿1,000元，並參與社群指定活動，就能獲得限量「頂級燕窩有機紅豆湯」乙碗，養生又暖心，讓媽媽甜進心坎裡。