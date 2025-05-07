這才是真平價！299元「4種排餐選擇+自助吧吃到飽」 「貴族世家mini」免收服務費 全台5門市一次看

「Salt一小粒鹽，可以凝結成一塊石頭；而我們打造的餐廳，料理必有鹽、食材常用上石器。凝結的力量也象徵餐廳的多元，廚師來自各個國家、不同背景，料理則是各形各味，極盡精彩」。從一開幕就創下超高討論度的餐廳「SALT&STONE，創辦人王大洪Eric這麼形容店名由來。

2025-05-06 18:15