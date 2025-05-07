這才是真平價！299元「4種排餐選擇+自助吧吃到飽」 「貴族世家mini」免收服務費 全台5門市一次看
299元「牛排+自助吧」才是真平價！全台最大我家牛排開幕至今熱度未減，不少人決定先轉戰其他店，而「貴族世家mini」也成為他們搶訂的熱門選擇，299元即可享用牛排與豐富又精緻的自助吧，還免收服務費，CP值也很高！
實實在在只要299元！新型態概念店「貴族世家mini」走平價且吃得飽路線，299元就能開吃排餐與自助吧，特製牛排、特製豬排、香蒜雞排和挪威鯖魚排統統299元，雖然是最低價位但選擇不少。而現在最夯的自助吧部分則有新鮮沙拉、水果、麵包、滷肉飯、現烤披薩、炸物拼盤，以及霜淇淋、飲料等都吃到飽，雖是mini但該有的也不會少。
其中更受消費者喜愛的點是，免收服務費，排餐+自助吧只要299元的價格是mini店的優勢，能吃到自助又不怕吃撐，而單吃沙拉吧則是每人260元。目前，「貴族世家mini」有5家門市遍及北中南東，亦將持續擴點，各地的朋友就再多等等，或就近找門市先吃一波。
貴族世家mini 全台門市
mini大安信義店：台北市大安區信義路三段101號
mini樹林文化店：新北市樹林區文化街31號
mini大里塗城店：台中市大里區塗城路646號
mini仁武仁雄店：高雄市仁武區仁雄路28號
mini台東縣府店：台東縣台東市更生路13巷8號
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