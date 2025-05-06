丸亀烏龍麵買一送一！滿分考卷別丟 親子同行「湯烏龍麵買1送1」 曬照還有機會爽吃免費烏龍麵
丸亀烏龍麵買一送一！繼登台11週年買一送一後，「丸亀製麺」再度推出一日限定「湯烏龍麵買1送1」，親子同行帶上滿分考卷即可開吃，爸媽們都準備好了吧！
「丸亀製麺」歡慶來台11週年後，再推5/11一日限定「湯烏龍麵買一送一」，活動當日親子同行並秀出12歲以下兒童之114年滿分測驗卷即享優惠，適用於全台門市，每人限優惠一次。
此外，「丸亀製麺」在粉專舉辦免費吃烏龍麵抽獎活動，即日起至5/12，按讚活動貼文並上傳與家人在丸亀門市用餐合照，及完成指定步驟即有機會獲得2張「烏龍麵兌換券」，免費請你吃。詳情請見粉專。
丸亀製麺 滿分獎勵活動資訊
活動日期：2025/5/11一日限定
活動門市：全門市
活動內容：活動當日親子同行至店，出示12歲以下之兒童114年考試的100分測驗卷，即享「湯烏龍麵買1送1」
注意事項：兒童定義為12歲以下；考卷限114年考試之任何測驗卷；每人限優惠一次
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