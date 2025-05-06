大飯店吃到飽降價！台北福華「彩虹座」餐費調降、菜色不變　月底前還有「兩人同行第二人5折」CP值更高

飯店Buffet降價！各行各業都喊漲，台北福華大飯店內自助餐廳竟宣布「調降餐費」，週五晚餐直接現省250元，業者更表示「菜色不會變差」，值得用新台幣支持一波。

圖／台北福華大飯店粉專

位於台北福華大飯店1F的人氣Buffet「彩虹座」最新貼出公告，5/15起全面更新用餐價格，原價1,650元起的平日午、晚餐調降至1,200元起，下午茶則調為1,000元起，價格都有明顯下調；週五晚餐下殺86折，由1,800元調為1,550元。而兒童用餐享原價5折，55歲以上可享資深優惠價，下午茶時段最低更只要750元起（已含服務費）。

圖／台北福華大飯店粉專

圖／台北福華大飯店粉專

此外，即日起至5/31，「彩虹座、珍珠坊」吃到飽全餐期還有優惠，週一至五兩人同行第二人5折，週六日則為兩人同行第二人6折。值得注意的是，5/10、5/11母親節不適用。詳情依公告為準。

而饕客最在意的菜色部分，業者回應「不會變差」，令網友直呼「真的假的 這麼佛心」。