新開店更強！開箱過必回訪 高CP值「港式自助吃到飽」插旗新莊 爽嗑「經典粵菜、人氣港點」只要680
繼續吃港點吃到飽！除添好運放題延長外，採自助式吃到飽的「村民食堂廚窗港點」直接開新店，正式插旗新莊並開始試營運，有網友開箱後評價「和桃園店相較有大躍進」。
延續港點吃到飽熱潮，在桃園、士林設有據點的吃到飽夯店「村民食堂廚窗港點」插旗新莊，於5/3起試營運，能以免千元的價格享用經典港式燒臘、煲湯和多道粵式料理、蝦仁腸粉、腐皮捲等多款蒸炸港點，以及現蒸現做奶皇包、香濃蛋塔與楊枝甘露、凍檸茶等熱門港味代表，統統都能無限取用，一次吃到爽。
而價位部分，週一至五午、晚餐皆為680+10%元，週末及國定假日午、晚餐則是760+10%元，用餐時間120分鐘。有不少內行人已手刀開箱並在Google留下評論，大多都表示「餐點都很好吃，空間舒適」、「空間動線足夠」、「CP值高」等，特別是用餐空間相較於士林及桃園店都更加寬敞舒適，是來過一次就會再回訪的好店。
村民食堂廚窗港點 新莊i-Tower店
地址：新北市新莊區思源路553號1F（I-Tower大樓）
試營運營業時間：週一至五【午餐】11:30-14:00、【晚餐】17:30-21:00
週六日與國定假日【午餐】11:00-15:00、【晚餐】17:00-21:00
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