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「火佛修一」你敢來嗎？《咒》主題咖啡廳限時登場！打造沉浸式驚悚飲食體驗

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／OU-EN CAFE提供
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台北最驚悚打卡點登場！人氣恐怖電影《咒》攜手 OU-EN CAFE 打造限時主題咖啡廳，即日起至 5 月 25 日在中山區錦西街驚悚登場。店內巧妙還原電影中令人毛骨悚然的場景氛圍，搭配獨特燈光與擺設，邀請影迷親身走入詛咒世界，體驗一場融合視覺、味覺與靈異氛圍的沉浸式旅程。

圖／OU-EN CAFE提供
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踏進店內，大型泥童與詛咒祭壇映入眼簾，佛母大袍高懸半空，猶如電影場景重現眼前。符咒細節遍布全場，壓迫感油然而生，令人不寒而慄。現場設有拍照打卡牆與互動體驗區，還原片中經典情節，是影迷不可錯過的朝聖地。每一個擺設都呼應劇情，讓訪客有如置身電影之中。

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除了場景驚悚十足，OU-EN CAFE 也推出限定主題餐點與挑戰任務，成功完成指定挑戰的訪客，可獲得官方限量聯名禮品，成為對抗詛咒的象徵。餐點設計巧妙融入電影元素，無論是外觀或名稱都充滿「儀式感」，保證讓人忍不住拍照分享。

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現場還同步開賣多款限定周邊商品，包括符文膠帶、詛咒貼紙包等，部分款式僅限預約入場者購買。更多商品也可透過 Cmer 平台選購，數量有限、售完為止。這場驚悚與美食交織的限時體驗，有機會將成為今年春季最火熱的發燒話題，趕快揪團去起來！

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