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比買一送一強！不只三商炸雞買1送1 肯德基「6塊炸雞+6顆蛋撻」超級省 21風味館「香草烤全雞」只要350元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者提供
圖／各業者提供

五月吃雞！肯德基限時推出「炸雞+蛋撻」下殺47折，省荷包爽吃夯品，再加碼點炸雞「買一送一」，不必出門也能霸氣開吃。

圖/肯德基提供
圖/肯德基提供

即日起至5/8，肯德基推出「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」只要333元（原價708元），比半價還便宜，活動期間輸入優惠代碼【40586】即享優惠，一口炸雞一口蛋撻涮嘴到停不下來。此外，肯德基再推外送限定活動，凡使用肯德基外送服務，購買「6塊咔啦脆雞」即獨家贈「樂享三拼小桶」，內有8塊雞塊、中薯和QQ球，炸物控的願望一次滿足。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

除肯德基推出多種優惠外，連鎖烤雞「21風味館」於5/9至5/11連續3天推出「週末限定激省組」，5塊香脆炸雞桶特價288元（原價375元），雙桶加碼只要538元，平均每桶269元；還有招牌香草烤雞單隻特價379元（原價530元），雙雞則只要700元。

圖／21風味館提供
圖／21風味館提供

不僅如此，炸雞專門「三商炸雞」感恩季也有「炸雞桶買一送一」優惠，5/21前，購買「5塊義式炸雞」就送「5塊義式炸雞」，整整10塊炸雞只要325元（原價650元），原味、辣味自選，內用外帶皆適用。

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

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21世紀 三商炸雞 烤雞 肯德基 蛋撻 買一送一

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