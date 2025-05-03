漢堡排控衝啦！日式人氣炭火漢堡排「米與多蜜」插旗南港LaLaport 開幕買一送一

吃貨快筆記，南港美食新熱點+1！ 日本超人氣手工日式炭火漢堡排專門店「米與多蜜」將於5/5正式插旗南港LaLaport，勢必再掀打卡與排隊熱潮。歡慶開幕，「米與多蜜」更祭出限時買一送一優惠，絕對是肉控和日料迷的五月必訪名單！

圖／米與多蜜提供

源自日本的料理名門背景，「米與多蜜」是日本關西地區最大和食集團「莞固和食」旗下品牌，主打日式炭火漢堡排，以嚴選黃金比例搭配職人工序，經手打、揉製、拍壓、再以炭火高溫封住肉香與肉汁，多道工序製成外酥內嫩，入口肉控夢寐以求的極致享受！

特製「多蜜醬」更是風味關鍵，融合紅酒、番茄紅醬與味噌，交織出深邃又優雅的日式風味！「米與多蜜」還提供六款創新風味醬汁任你搭配，包括香濃起司咖哩肉醬、燒菇松露白醬、博多明太子等，每一款都像在做一場味蕾的實驗，從小朋友到老饕都能找到心頭好。

圖／米與多蜜提供

此外，「米與多蜜」對食材也極為講究，使用來自台灣、擁有日本血統的越光米，米粒晶瑩Q彈、口感飽滿，是漢堡排的最佳拍檔。不吃肉的朋友也別擔心，店家貼心推出植物肉漢堡排，環保與健康飲食趨勢下，讓素食族群也能享受美味！

歡慶開幕，《米與多蜜》推出5/5至5/31的限時優惠，凡單筆消費滿千元即可獲得一張「買一送一券」，送完為止，使用期間限定於6/1至6/30。快筆記這間排隊名店，把握機會搶先嚐鮮！

圖／米與多蜜提供

「米與多蜜」南港LaLaport店

地址：台北市南港區經貿二路131號6F

優惠活動：2025/5/5～5/31期間用餐消費滿千送買一送一券(使用期間：2025/6/1~6/30，適用門市：東興店跟南港店)