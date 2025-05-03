報稅季省錢攻略！ 5月小資族省荷包「必吃餐飲優惠」 飯店Buffet繳稅單折扣、炸物半價加購、速食買一送一

報稅季省錢攻略！ 迎接5月報稅季，小資族幫荷包省錢必吃餐飲優惠，除了有台北飯店Buffet搶先推繳稅單折扣優惠，香繼光集團推炸物4選1半價、麥當勞歡樂送買一送一、頂呱呱則祭出一斤雞特價219元，讓大家「省荷包 賺美食」歡樂開吃！

◎敘日全日餐廳

台北六福萬怡敘日全日餐廳，5月推出「繳稅不心碎」省荷包吃到飽。圖／六福旅遊集團提供

不畏繳稅季來臨，台北六福萬怡敘日全日餐廳Buffet，自5/1至5/31推出「繳稅不心碎」限定優惠，不分平假日、午晚餐餐期，凡出示今年度任一繳稅單據，如4月使用牌照稅繳款書、5月房屋稅繳款書、113年所得稅額試算通知書等，每人現折餐費300元，最多可8人同享優惠。

◎繼光香香雞

台式炸雞第一品牌「繼光香香雞」祭出「美味4選1」的半價加購優惠好康。記者宋健生/攝影

5月「繼光香香雞」祭出甜甜價，自5/8至5/25期間的每周四至日，單筆消費滿200元，即享有「美味4選1」的半價加購優惠，包括：阿根廷魷魚93元(原價185元)、蒜脆杏鮑菇38元(原價76元)、海苔墨魚甜不辣35元(原價75元)、美式脆薯28元(原價55元)、飲品38元(原價75元)，多款商品自由選，最高現省超過90元。

為民眾緊盯荷包！香繼光集團宣布5月推出「報稅季省荷包」優惠活動。記者宋健生/攝影

此外，還有隱藏版省錢秘訣，5月份還有會員專屬加碼，不限金額消費享會員點數3倍送，以及85折優惠券2張(消費滿300元可使用1張)。

◎金子半之助

圖／翻攝日本第一天丼-金子半之助臉書

即日起到5/18，舉凡於金子半之助消費任一經典天丼，即享有「柚香氣泡飲」或「蘋果可爾必思」飲品兌換券一張，只要於5/31前於結帳前出示兌換券，就能獲得氣泡飲乙杯。

◎日本橋海鮮丼辻半

圖／翻攝日本橋海鮮丼 辻半-Tsujihan臉書

面對報稅季，即日起至5/18，凡於日本橋海鮮丼辻半消費「海鮮珠寶盒」乙碗，即贈「氣泡飲兌換券」一張，至5/31前回店消費並出示兌換券，即可享氣泡飲乙杯，為味蕾添一抹清爽(微風信義、Sogo復興店皆適用此優惠)。

◎頂呱呱

頂呱呱「一斤雞」再度限時回歸市場。圖／頂呱呱提供

台式速食「頂呱呱」強品回歸，重達一台斤的「一斤雞」於5/1至5/5限時開賣，一份特價219元，內含原味炸雞和雞腿，每日限量供應、售完為止。注意的是，「一斤雞」販售門市不包含桃園機場、松山機場、花蓮車站、南港lalaport等門市。

◎麥當勞

示意圖。圖／台灣麥當勞提供

麥當勞APP選購「歡樂送優惠」買一送一，即日起至5/20，單點「大薯」買一送一、「薯餅」買一送一、「冰焦糖奶茶」買一送一、「勁辣香雞翅(一份兩塊)」買一送一。須注意，本券僅限於麥當勞APP歡樂送專屬優惠使用。

◎漢堡王

示意圖。圖／漢堡王提供

漢堡王「迎夏優惠券」自即日起至6/30，爽吃薯條、雞塊等「10款買一送一」、「雙堡超值組」99元起、「1＋1自由配」69元爽吃共28種餐點組合；小資族個人套餐「經典脆雞堡／雙起士培根堡＋黃金QQ球＋中飲」2款特價99元。