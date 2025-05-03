快訊

屏東等4縣市豪大雨特報 注意雷擊及強陣風

哈利敗訴後接受專訪 BBC記者談採訪細節：本人務實好溝通、想解決問題

新潮流給點子？綠營大罷免「割喉割到斷」柯也受害 他揭藍營下一步

韓國爆紅「南山炸豬排」台灣吃得到了！爆汁豬排還可以免費續飯一次

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自南山炸豬排臉書粉專
圖／取自南山炸豬排臉書粉專

士林站旁悄悄開幕的「南山炸豬排」，彷彿走進2024爆紅韓劇《異能》場景，窗外捷運呼嘯而過，窗內則是炸豬排的酥脆誘惑！主打台灣獨家口味的南山炸豬排，外皮極薄酥香，一口咬下，肉汁四溢，鹹香中帶點韓式微甜醬汁，讓人忍不住懷疑自己是否突然擁有了主角的異能──能感知每一絲酥脆與鮮嫩。

圖／取自南山炸豬排臉書粉專
圖／取自南山炸豬排臉書粉專

經典「南山炸豬排」香氣迷人，若想挑戰味蕾，推薦「辛爆力雙層南山炸豬排」，雙層肉片疊加辣醬衝擊，彷彿劇中角色的激戰場面！還有必點「辣炒魷魚」，帶著鍋巴焦香與微辣勁道，搭配糖醋肉、醃魷魚等韓式小菜，再來一杯馬格利酒，直接變身韓劇主角開吃！

圖／取自南山炸豬排臉書粉專
圖／取自南山炸豬排臉書粉專

圖／取自南山炸豬排臉書粉專
圖／取自南山炸豬排臉書粉專

店內韓式工業風裝潢加上趣味凹凸鏡拍照區，讓人吃飯也能打卡拍照兩不誤。豬排配白飯提供免費續飯一次，貼心滿分。現在趕快揪團就來南山炸豬排，用一口炸豬排的酥香，體驗《異能》裡的韓式美食超能力吧！

南山炸豬排남산돈까스

捷運：士林站2號出口

地址：台北市士林區文林路306號

營業時間：12:00-15:00、17:30-21:00

編輯推薦

工業風 必點 美食 豬排

相關新聞

漢堡排控衝啦！日式人氣炭火漢堡排「米與多蜜」插旗南港LaLaport 開幕買一送一

滿千贈券買一送一！ 日式漢堡排「米與多蜜」5／5正式插旗南港LaLaport

報稅季省錢攻略！ 5月小資族省荷包「必吃餐飲優惠」 飯店Buffet繳稅單折扣、炸物半價加購、速食買一送一

報稅季省錢攻略！ 迎接5月報稅季，小資族幫荷包省錢必吃餐飲優惠「省荷包 賺美食」 飯店Buffet繳稅單折扣、炸物半價加購、速食買一送一

韓國爆紅「南山炸豬排」台灣吃得到了！爆汁豬排還可以免費續飯一次

士林站旁悄悄開幕的「南山炸豬排」，彷彿走進2024爆紅韓劇《異能》場景，窗外捷運呼嘯而過，窗內則是炸豬排的酥脆誘惑！主打台灣獨家口味的南山炸豬排，外皮極薄酥香，一口咬下，肉汁四溢，鹹香中帶點韓式微甜醬汁，讓人忍不住懷疑自己是否突然擁有了主角的異能──能感知每一絲酥脆與鮮嫩。

免飛韓國！白種元「香港飯店0410」台灣首店正式試營運 菜單出爐、價格一次看

免飛韓國就能嚐！韓國「國民廚神」白種元（Paik Jong-won）旗下知名品牌「香港飯店0410」正式進軍台灣，首間分店於今日(5/2)悄悄啟動試營運，消息一出便吸引許多美食愛好者關注。 香港

肯德基「47折」神券再現！限時7天今起開搶

肯德基333神券再現，「6塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻」的神級優惠今（5月2日）到5月8日限時7天，以超低「47折」的超狂優...

寵媽就吃鍋！ 母親節「超狂火鍋優惠」 肉多多送「1斤肉肉山」.向辣中「22」送A5和牛.馬辣中「928」蝦蛤吃到飽

「女王月」帶媽媽吃美食！ 5月母親節火鍋優惠 4人同行送「一斤肉肉山」、對中「928」全桌蝦蛤吃到飽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。