韓國爆紅「南山炸豬排」台灣吃得到了！爆汁豬排還可以免費續飯一次
士林站旁悄悄開幕的「南山炸豬排」，彷彿走進2024爆紅韓劇《異能》場景，窗外捷運呼嘯而過，窗內則是炸豬排的酥脆誘惑！主打台灣獨家口味的南山炸豬排，外皮極薄酥香，一口咬下，肉汁四溢，鹹香中帶點韓式微甜醬汁，讓人忍不住懷疑自己是否突然擁有了主角的異能──能感知每一絲酥脆與鮮嫩。
經典「南山炸豬排」香氣迷人，若想挑戰味蕾，推薦「辛爆力雙層南山炸豬排」，雙層肉片疊加辣醬衝擊，彷彿劇中角色的激戰場面！還有必點「辣炒魷魚」，帶著鍋巴焦香與微辣勁道，搭配糖醋肉、醃魷魚等韓式小菜，再來一杯馬格利酒，直接變身韓劇主角開吃！
店內韓式工業風裝潢加上趣味凹凸鏡拍照區，讓人吃飯也能打卡拍照兩不誤。豬排配白飯提供免費續飯一次，貼心滿分。現在趕快揪團就來南山炸豬排，用一口炸豬排的酥香，體驗《異能》裡的韓式美食超能力吧！
南山炸豬排남산돈까스
捷運：士林站2號出口
地址：台北市士林區文林路306號
營業時間：12:00-15:00、17:30-21:00
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