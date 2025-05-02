免飛韓國！白種元「香港飯店0410」台灣首店正式試營運 菜單出爐、價格一次看

免飛韓國就能嚐！韓國「國民廚神」白種元（Paik Jong-won）旗下知名品牌「香港飯店0410」正式進軍台灣，首間分店於今日(5/2)悄悄啟動試營運，消息一出便吸引許多美食愛好者關注。

香港飯店0410於今年3月份被發現在台北市內湖區洲子街掛上招牌，引來一陣騷動，而「香港飯店0410 台灣」於今上午在社群宣布試營運，這也是「香港飯店0410」正式啟動營運的好消息，台灣首家分店選址在台北市內湖區洲子街112號，共推出10項品項，主打炸醬麵、炒碼麵等經典菜色。

圖／翻攝香港飯店0410 台灣臉書

「香港飯店0410 台灣」張貼出目前菜單價格，人氣炸醬麵180元、海鮮炒碼麵210元、糖醋肉350元，多半加20元能升級為L大份，落在180元至450元之間，滿足週邊小資族、上班族及家庭客層需求。

據《三立新聞網》報導，香港飯店0410看準內湖當地密集辦公人口，中午用餐講求快速、美味、高CP值，而韓式中華料理正好能快速出餐，口味亦貼合台灣人飲食，其中炸醬麵、炒碼飯與辣椒油麻雞等，皆同步韓國原版風味。

圖／翻攝홍콩반점官網

值得一提的是，白種元韓國團隊特地從韓國空運來台所有裝潢與廚具，包含桌椅、掛畫、廚房設備等，以確保料理品質與品牌一致性，連工作人員的教育訓練也由韓國總部親自指導，重視台灣市場，未來韓方也打算讓管理團隊駐台，親自監督營運品質。

香港飯店0410 台灣

地址：台北市內湖區洲子街112號