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寵媽就吃鍋！ 母親節「超狂火鍋優惠」 肉多多送「1斤肉肉山」.向辣中「22」送A5和牛.馬辣中「928」蝦蛤吃到飽

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
母親節「超狂火鍋優惠」 肉多多送「1斤肉肉山」。圖／各業者
母親節「超狂火鍋優惠」 肉多多送「1斤肉肉山」。圖／各業者

「女王月」帶媽媽吃美食！隨著母親節臨近，餐飲業者紛紛搶攻母親節優惠商機，其中肉多多火鍋在5月慶祝母親節推出「4人同行點用套餐送肉肉山」優惠；馬辣集團推出「就愛媽」證件優惠，對中「9,2,8」任二碼，嚐無限海料吃到飽；向辣對中一個「2」送干貝、兩個「2」送A5和牛，極致美食饗宴追起來！

．肉多多火鍋

圖／樂多多集團提供
圖／樂多多集團提供

樂多多集團的「肉多多火鍋」，自5/3至5/31期間祭出超狂優惠，四人同行來店點用套餐，免費贈送活力梅花豬600公克的「一斤肉肉山」，免費奉上一斤重的肉盤，幫媽媽與同行親友們輕鬆加菜。

此外，首度跨界聯名「路易莎咖啡LOUISA COFFEE」，5月起在肉多多享受火鍋，也能同時自助吧的香醇咖啡無限取用。全台北中南10間門店試行包括：台北重慶南店、台北中山北店、台北景美店、板橋實踐店、桃園中華店、新竹巨城店、台中大里店、台中進化店、員林育英店、高雄三多店。

．向辣麻辣鍋

「向辣」推出身份證對對碰活動，有機會獲得「日本生食級干貝」或「日本極奢A5和牛」。圖／王品提供
「向辣」推出身份證對對碰活動，有機會獲得「日本生食級干貝」或「日本極奢A5和牛」。圖／王品提供

王品集團旗下「向辣麻辣鍋吃到飽」推出證件對對碰優惠，自5/3至5/31止，凡點兩客798元以上套餐，秀出身分證字號有一個「2」送日本生食級干貝6顆，有兩個「2」就送日本極奢A5和牛一份。

．馬辣集團

圖／馬辣集團
圖／馬辣集團

馬辣集團也強力加入母親節慶祝行列，自即起至5/31止，推出證件對對碰活動，同桌任一貴賓身分證、健保卡或護照等有效證件對中「9,2,8」(就愛媽)任二碼(可重複例如99，22)，並提前一日預約參加活動且消費各品牌指定餐點或達消費金額可享優惠。

符合條件者，新馬辣、馬辣可升級「XXL大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，新馬辣、馬辣可升級「XXL大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供

馬辣頂級麻辣鍋：「午餐798元/晚餐及假日898元」以上消費方案，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」 。

新馬辣經典麻辣鍋：「午餐798元/晚餐及假日898元」以上消費方案，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：「午餐898元/晚餐及假日998元」以上消費方案，全桌送「XXL大蛤蜊吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：「午餐749元/晚餐及假日799元」以上消費方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

熊一燒肉：「午餐698元/晚餐及假日798元」以上消費方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：消費含「午餐798元/晚餐及假日898元」以上消費方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

符合條件者，涮樂和牛、熊一、夯下去可升級天使紅蝦吃到飽。圖／馬辣提供
符合條件者，涮樂和牛、熊一、夯下去可升級天使紅蝦吃到飽。圖／馬辣提供

問鼎‧皇上吉祥：每人均消費1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」1份。

肉之間：每人均消費600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

狗一下日式居酒食堂：每人均消費含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」1份。

燒肉Cha Cha：每人均消費600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」1份。

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吃到飽 母親節 火鍋 美食

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