麥味登「豆皮蛋餅」2口味全門市開吃！App下單還有隱藏優惠

麥味登再掀早餐熱潮，人氣美食「豆皮蛋餅」終於不再是直營門市限定！自4月30日起，全台麥味登門市同步開賣這款經典美味，讓豆皮控不再遠征也能輕鬆享受酥香口感。搭配熱紅茶，酥脆豆皮結合滑嫩雞蛋，早晨立刻元氣滿滿。

雙口味登場 限時優惠組合開賣

即日起至5月13日止，於麥味登plus APP下單可享限定套餐價：經典「時蔬雙蛋豆皮蛋餅+錫蘭紅茶(M)」只要75元，重口味必試「黑胡椒豬里肌豆皮蛋餅+錫蘭紅茶(M)」也僅需95元。營養加分，小編更推薦將紅茶換成豆漿，為早晨補充優質蛋白質！

圖／取自麥味登臉書粉絲專頁

網友熱烈敲碗 好評回歸必吃

許多粉絲直呼「我的早餐宇宙不能沒有豆皮！」直奔門市搶先開吃。店內升級裝潢加上美味升級，讓久違回訪的顧客驚豔不已。不論你是健康飲食族，還是單純熱愛酥脆口感的早餐控，豆皮蛋餅都值得一試。快衝樓下麥味登，開啟你的豆皮早晨儀式吧！