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開幕限定買一送一！ CP值粥品「粥大福」插旗中山區 攜手胡同燒肉推夢幻「A5和牛粥」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／粥大福提供
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台北CP值粥品必追！ 「粥大福」中山區全新門市即將於5/2開幕，三天限定瘋狂優惠「粥品買一送一」，更攜手「胡同燒肉」推出全新口味，只要45元起，可享受海鮮粥及A5和牛粥，超值美味好康搶先體驗！

圖／粥大福提供
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粥大福以正宗暖雞湯粥聞名，每日新鮮熬製，口感浮誇又美味令人滿足，室內溫馨療癒裝潢、無限自助飲料，讓你體驗全新的粥飯文化。

圖／粥大福提供
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粥大福中山店於5/2至5/4，推出買一送一超值促銷，每時段限量100組；5/5至5/6更有打卡留言即享第2碗5折優惠，讓你有機會能品嘗到道地的美味粥品。

圖／粥大福提供
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此次與胡同燒肉聯手合作，更是另一大亮點，推出三款匠心粥品，包括極炙夢幻和牛粥、秘製和風和牛粥、經典薑燒嫩豚粥等，店內供應無限飲料、自助台老油條，讓你吃到飽足又口腹滿足。

圖／粥大福提供
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圖／粥大福提供
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粥大福 台北中山天祥店

地址：台北市中山區天祥路6號

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CP值 和牛 燒肉 買一送一

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