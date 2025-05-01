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開幕限定買一送一！ CP值粥品「粥大福」插旗中山區 攜手胡同燒肉推夢幻「A5和牛粥」
台北CP值粥品必追！ 「粥大福」中山區全新門市即將於5/2開幕，三天限定瘋狂優惠「粥品買一送一」，更攜手「胡同燒肉」推出全新口味，只要45元起，可享受海鮮粥及A5和牛粥，超值美味好康搶先體驗！
粥大福以正宗暖雞湯粥聞名，每日新鮮熬製，口感浮誇又美味令人滿足，室內溫馨療癒裝潢、無限自助飲料，讓你體驗全新的粥飯文化。
粥大福中山店於5/2至5/4，推出買一送一超值促銷，每時段限量100組；5/5至5/6更有打卡留言即享第2碗5折優惠，讓你有機會能品嘗到道地的美味粥品。
此次與胡同燒肉聯手合作，更是另一大亮點，推出三款匠心粥品，包括極炙夢幻和牛粥、秘製和風和牛粥、經典薑燒嫩豚粥等，店內供應無限飲料、自助台老油條，讓你吃到飽足又口腹滿足。
粥大福 台北中山天祥店
地址：台北市中山區天祥路6號
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