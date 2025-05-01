快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

聽新聞
0:00 / 0:00

燒肉霸主屋馬母親節推和牛月 銘柄和牛套餐第二套半價

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
燒肉霸主屋馬母親節推感恩和牛月，銘柄和牛套餐第二套半價優惠。業者提供
燒肉霸主屋馬母親節推感恩和牛月，銘柄和牛套餐第二套半價優惠。業者提供

5月母親節，讓感謝化作實際行動！台中燒肉霸主「屋馬燒肉」，始終以最講究的食材與貼心的服務，守護著家人間的每一頓美好時光。五月感恩季，屋馬以最頂級的「銘柄和牛」，獻上專屬母親節的限量好禮「感恩和牛月」正式開跑。

5月5日起，5月期間平日限定，於全台中屋馬燒肉門市用餐，凡點購任一套餐，加購「母親節限定銘柄和牛套餐」，該套餐即可享半價優惠，讓一家人越聚越歡心、回饋越加溫暖。

屋馬餐飲集團表示，此次限定推出的「銘柄和牛套餐」，嚴選日本認證產區的頂級品種，這些擁有日本產地認證的銘柄牛，不僅講究飼養方式，更以油花細緻、入口即化聞名，被譽為肉品界的奢華之選。屋馬專業職人團隊傾心選材，只為讓每位媽媽，在節日期間嚐到最令人感動的美味。

活動期間，凡加購任一套餐再加價360元，更可獲得限量「肉肉花」乙份，以新鮮和牛手工擺盤為花束造型，不只顏值破表、香氣撲鼻，更是全場目光焦點，為媽媽創造一場視覺與味覺的雙重驚喜。

屋馬燒肉六大門市：國安店、中港店、文心店、崇德店、中友店、文心秀泰店，聯合推出此次活動，邀請與媽媽、家人一同走進燒肉香氣繚繞的餐桌，在熱騰騰的鍋邊，留下最溫馨的母親節回憶。

延續家庭溫度，屋馬近期也辦理溫馨的「小小店長」體驗活動，邀請孩子走進餐廳成為一日主角，親身感受服務的溫度與家的價值。屋馬相信，不只是餐桌上的美味，更重要的是一家人共享的情感與記憶。

屋馬燒肉創辦人金泰宏說，屋馬始終相信家的味道來自用心，從精選食材到待客氛圍，希望每一位顧客來到屋馬，都能感受到家的溫暖。母親節，選擇最懂陪伴的屋馬，獻上最誠摯的感謝與祝福。

活動期間凡加購任一套餐再加價360元，更可獲得限量「肉肉花」乙份。業者提供
活動期間凡加購任一套餐再加價360元，更可獲得限量「肉肉花」乙份。業者提供

延伸閱讀

台南推母親節送蘭花 融入生活成美學文化

母親節送什麼媽媽才開心？2選項成熱門 1地雷別踩：會被反嗆

最強「鮪魚+松葉蟹」吃到飽！海鮮控衝 新北最高Buffet「50樓Café」新菜超精彩 母親節限定「波士頓龍蝦吃到飽」只有2天

王品「身份證兩個2」送A5和牛！丸龜「烏龍麵買1送1」

相關新聞

紐約最火漢堡Shake Shack來台有譜？ 網：已申請商標

號稱全美國紐約市最好吃的「Shake Shack」漢堡來台有譜？最近有網友在Threads上貼出「Shake Shack...

開幕限定買一送一！ CP值粥品「粥大福」插旗中山區 攜手胡同燒肉推夢幻「A5和牛粥」

開幕限定買一送一！ 「粥大福」CP值粥品店插旗中山區 攜手胡同燒肉推夢幻「A5和牛粥」

摩斯「咖啡買1送1」！三商炸雞「買5送5」現省325元

5月即將到來，包括必勝客、摩斯漢堡、頂呱呱、三商炸雞等速食品牌，紛紛推出勞動節或母親節優惠活動，為消費者帶來超值的省錢方...

每券最低656元！ 飯店線上旅展「聯合自助餐券」買50送10 連鎖4大餐廳美食吃到飽

每券最低656元！ 飯店線上旅展「聯合自助餐券」買50送10 通用4大餐廳美食吃到飽

「拉亞漢堡x Uber Eats」指定餐點限時買1送1！還有滿額抽靜岡2萬元旅遊券

「拉亞漢堡」春日限定美食祭，輕食控、抹茶控、海鮮控快集合！即日起至5月6日，只要透過 Uber Eats 下單指定餐點，就能享受買一送一超值優惠。無論是香氣四溢的「天空抹茶可頌餐」、濃郁滑順的「天空抹茶皇后餐」，還是鹹香鮮美的「鮭魚塔塔芝加哥堡餐」，每一口都療癒你的味蕾，讓午餐或下午茶都能擁有雙倍幸福感。

獨／開業12年！龍蝦海鮮餐廳「All In One」預告熄燈

喜歡吃龍蝦嗎？主打炭烤龍蝦、海鮮粥的「All In One」海鮮餐廳，近日預告因都更因素，即將結束12年的營業時光。另外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。