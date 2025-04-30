每券最低656元！ 飯店線上旅展「聯合自助餐券」買50送10 連鎖4大餐廳美食吃到飽

凱撒飯店連鎖攜手多家美饌餐廳推出超值線上旅展！即日起至5月19日限時推出「春季線上旅展」，推出「聯合自助餐券」超值套券組，每套10張售價7,880元，購買多套更有回饋，最低價格每張只需656元起，可於指定飯店4大餐廳使用。

Checkers自助餐廳。圖／台北凱撒大飯店提供

凱撒飯店旗下自助餐廳風格各異，提供多樣化料理選擇，其中台北凱撒 Checkers主打台灣在地特色食材，呈現真實風味；台北凱達百宴自助餐廳，融合中西佳餚，提供現點現做服務；台北新板希爾頓悅市集自助餐廳則以創意手法展現精緻料理；喜愛南洋料理消費者，也可使用餐券享受板橋凱撒蓮花餐廳的南洋風味雙人組合餐。

百宴自助餐廳美國爐烤牛排與現做料理。圖／台北凱達大飯店提供

凱撒飯店「春季線上旅展」，匯集旗下飯店人氣餐廳推出超值「聯合自助餐券」套券組，每套10張售價7,880元，加上3套加贈5張、5套加贈10張，購買達50張也等於單張平均僅要656元起。

Market Flavor悅市集。圖／台北新板希爾頓提供

板橋凱撒大飯店蓮花餐廳。圖／凱撒飯店連鎖提供

該券張可於優惠期間內擇一使用，前往台北凱撒 Checkers 平日自助午或晚餐1客(假日需加價100元)；台北凱達百宴平日自助餐午或晚餐1客(假日需加價200元)；台北新板希爾頓 悅市集平日自助午或晚餐1客(週五晚餐及假日需加價300元)；板橋凱撒 蓮花餐廳平日雙人組合餐(假日需加價200元)。