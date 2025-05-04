只有港點放題還不夠！台北福華「港點粵菜吃到飽」到年底 特選「60道經典必吃」任你點 飯後再贈「哈根達斯」吃完超滿足

士林站旁悄悄開幕的「南山炸豬排」，彷彿走進2024爆紅韓劇《異能》場景，窗外捷運呼嘯而過，窗內則是炸豬排的酥脆誘惑！主打台灣獨家口味的南山炸豬排，外皮極薄酥香，一口咬下，肉汁四溢，鹹香中帶點韓式微甜醬汁，讓人忍不住懷疑自己是否突然擁有了主角的異能──能感知每一絲酥脆與鮮嫩。

2025-05-03 12:00