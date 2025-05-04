只有港點放題還不夠！台北福華「港點粵菜吃到飽」到年底 特選「60道經典必吃」任你點 飯後再贈「哈根達斯」吃完超滿足
不只港點，還有粵菜吃到飽！繼添好運港點放題引發熱議後，台北福華「港點粵菜吃到飽」也是敲碗再延長，多達60道主廚特選招牌佳餚統統吃到飽，乾炒牛河粉、生菜鮮蝦鬆到經典流沙包都吃得到。
只有港點不夠看！位於台北福華大飯店2F的人氣餐廳「珍珠坊」推出「港點粵菜吃到飽」，深受饕客愛戴再敲碗，活動直接延長至12/31。其吃到飽菜單包含開胃冷盤、粵式燒臘、順滑羹湯、必吃熱炒、經典主食、港式點心與可口甜品和飲品等8大類別，共有60道招牌料理任你吃，用餐時間120分鐘。
不論是脆皮燒肉、明爐烤燒鴨、蜜汁烤叉燒，還是避風塘軟殼蟹、蠔油牛肉、照燒松阪豬，亦或是廣州香炒飯、乾炒牛河粉、海皇灌湯包、鮑魚蝦燒賣等涮嘴美饌，統統不怕你吃；楊枝甘露、一品蛋塔、酥炸馬蹄條等甜口夯品同樣爽吃，一餐下來超滿足。
此外，還有優惠活動於每人餐後贈送「哈根達斯迷你杯」一杯（口味依現場為準），限內用。餐費部分，平日午、晚餐成人1,250+10%元；週六和日午、晚餐成人1,550+10%元；55歲以上出示本人有效證件即享優惠價，平日1,150元、週末1,300元（皆已含一成服務費）。
台北福華大飯店 珍珠坊
地址：台北市仁愛路三段160號2F
訂位專線：02-2326-7426 珍珠坊
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