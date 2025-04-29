米其林餐廳「膳馨」母親節宴 以十道功夫菜向母愛致敬

米其林推薦餐廳「膳馨」，今年母親節推出合菜饗宴，以「媽媽在廚房做菜」的溫暖形象，用細火慢燉與大火快炒，表達母愛的溫潤與力量，代表菜色有十里飄香大元蹄、珍饈龍蝦桂花鬆、台式沙茶魷魚羹、清燉黑蒜全鴨鍋等料理。

即日起至5月11日，全台門市限量供應，提前預訂再贈康普茶與精美餐具組。膳馨透露，目前母親節桌宴預定已超過五成，市場反應熱烈。

今年膳馨母親節合菜，以媽媽在廚房裡掌控爐火的形象為靈感，透過「慢燉」與「快炒」的烹飪對比，詮釋出母親既溫柔又堅韌的雙重特質。菜色設計上，則從前菜到壓軸湯品皆環環相扣，不僅展現台菜對火候的精準掌控，更蘊含細膩情感與匠心精神。

其中，經典佳餚「珍饈龍蝦桂花鬆」，選用鮮甜肥美的龍蝦肉，以10秒高溫快炒迅速鎖住鮮味，接著搭配滑嫩炒蛋、爽脆銀芽，層層堆疊出豐富口感，從溫度掌控到時間拿捏，展現台菜廚藝的極致功夫。

「台式沙茶魷魚羹」向台灣街邊美食致敬，以手工熬煮的沙茶醬與自製蒜酥高溫爆香，融合Q彈魷魚片、藍鑽蝦仁與酥炸香菇絲，每一口都是火候精準的演繹，讓人吃出記憶中熱氣騰騰的台味情感。

主菜「十里飄香大元蹄」則是膳馨熱銷12年的招牌功夫菜，選用厚實豬蹄以數小時燉煮，再以高溫由炸至外表酥脆，肉質鮮嫩多汁，香氣層次宛如十里飄香，象徵媽媽在歲月中歷練出的溫暖與堅強。

壓軸湯品「清燉黑蒜全鴨鍋」，嚴選雲林自然熟成的黑蒜與肉質鮮嫩的整隻鴨隻，採用細火長時間燉煮，湯頭清澈甘醇，入口回甘，是對媽媽細水長流無聲付出的深刻致敬，也為整桌佳餚畫下圓滿溫馨的句點。

膳馨致力於延續台菜文化的深度與溫度，菜單的設計都是對媽媽辛勞的致敬，也是對台菜精髓的再詮釋。透過火候拿捏與細膩調味，不僅傳達對食材的尊重，也延續台灣人餐桌上那份最熟悉的情感與記憶，讓母親節的每一口都充滿故事、滿載心意。

為回饋顧客長期支持，膳馨今年準備了兩大限量好禮要送給顧客，即日起至5月11日，凡預訂「2025母親節溫馨饗宴」十人合菜，即贈價值900元的好菌好俊康普茶，讓全家共享健康餐飲時光。各分店前20組預訂，再加贈「膳馨精美餐具組」，數量有限，送完為止。

另外，活動期間到店用餐並完成打卡留言，就能獲得一杯「膳馨陶甕慢窯滴雞精」，嚴選在地老母雞以陶甕低溫慢燉12小時，完整萃取精華，溫潤滋補；還可參加人氣好禮抽獎活動，有機會獲得「KINYO Q彈電動按摩頸枕」，具備三檔熱敷功能與舒壓揉捏模式，溫柔包覆頸部肌肉，緩解日常疲勞壓力。