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「拉亞漢堡x Uber Eats」指定餐點限時買1送1！還有滿額抽靜岡2萬元旅遊券

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／「拉亞漢堡」提供
圖／「拉亞漢堡」提供

拉亞漢堡」春日限定美食祭，輕食控、抹茶控、海鮮控快集合！即日起至5月6日，只要透過 Uber Eats 下單指定餐點，就能享受買一送一超值優惠。無論是香氣四溢的「天空抹茶可頌餐」、濃郁滑順的「天空抹茶皇后餐」，還是鹹香鮮美的「鮭魚塔塔芝加哥堡餐」，每一口都療癒你的味蕾，讓午餐或下午茶都能擁有雙倍幸福感。

圖／「拉亞漢堡」提供
圖／「拉亞漢堡」提供

這次超人氣聯名更祭出夢幻獎品回饋粉絲！即日起至5月12日，只要使用 LAYA NOW App，單筆線上支付滿200元並含任一天空の抹茶系列餐點，即可獲得抽日本靜岡旅遊券的資格，價值高達2萬元。邊吃邊抽日本行，不用出國也能感受來自靜岡的春日抹茶香氣，拉亞漢堡要讓你吃得美味又玩得開心！

圖／「拉亞漢堡」提供
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圖／「拉亞漢堡」提供
圖／「拉亞漢堡」提供

不想錯過春日最潮的抹茶盛宴，就快揪朋友一起下單吧！打開 Uber Eats 搜尋拉亞漢堡，享受抹茶香、海味濃的限定組合，一秒擁抱初春好心情。想出發去日本？別忘記上 LAYA NOW 記得參加抽獎，把握最後一張飛往靜岡的登機證！

圖／「拉亞漢堡」提供
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Uber Eats 下午茶 抹茶 拉亞漢堡 輕食

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