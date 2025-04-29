快訊

母女遭詐千萬身亡…警諷「妳還活著喔？」送懲戒 開庭要法官從重處分

獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

聽新聞
0:00 / 0:00

三度延長至5月底！ 添好運港點「100分鐘吃到飽699元」 指定5門市增台中麗寶店

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

三度延長至5月底！ 添好運近日宣布「100分鐘點心放題」活動延長至5/29，並新增台中麗寶店，讓更多愛好者享受港式美食盛宴。活動僅需699元，就能在100分鐘內盡情品嚐35道港點美味，包括招牌鮮蝦燒賣皇、楊枝甘露等，採線上預約制。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

知名連鎖港式點心店「添好運」，今年2月推出「點心放題」受到好評，店家近日宣布自5月起將於台北「天母高島屋店」、新北「新店裕隆城店」、台中「JMall 店」及高雄「富民店」延長至5/29推出吃到飽優惠，而台中「麗寶店」為5/12至5/29，共計5家指定門店參與活動。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書
圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

每人餐費699元，預計提供港點吃到飽的時段，分別為天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店、台中麗寶店，都是平日14:00至17:00，每日上限40位，高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，且即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位。

渴望品嚐正宗港式點心的民眾來說，無論是想嘗試香濃的醬黃蒸鳳爪、香脆的酥皮焗叉燒包，還是清爽的凍檸茶，每位僅需支付699元即可盡情享用，這絕對是個難得的機會！

添好運放題菜單。圖／添好運提供
添好運放題菜單。圖／添好運提供

編輯推薦

吃到飽 添好運 港點

相關新聞

全家便利商店1.5倍大份量「狠飽系列」8款新品強勢回歸

隨著繳稅季到來，全家便利商店體恤消費者荷包壓力，5月起以大份量狠飽鮮食，讓消費者「狠」省錢、享回饋。此次「狠飽系列」睽違...

三度延長至5月底！ 添好運港點「100分鐘吃到飽699元」 指定5門市增台中麗寶店

三度延長至5月底！ 添好運港點「100分鐘吃到飽699元」 指定5門市增台中麗寶店

頂呱呱「一斤雞」回來了！只賣5天　外送平台也上架

爽嗑台式炸雞！台式速食龍頭「頂呱呱」擁有一批炸雞愛好者，開賣即掀話題的「一斤雞」強勢回歸，限時只賣5天，炸雞控可要把握囉！

珍奶控快追！ 「4／30國際珍奶日」超過10家 超商、手搖、飯店「買一送一、第2杯優惠」開喝

吃爆20家up美食！ 「4/30國際珍奶日&5/1勞動節」咖啡手搖、速食餐廳「買一送一」優惠追起來

母親節請媽媽吃Tiffany！星級套餐限定登場

迎接母親節到來，米其林星廚林明健（Chef Kin）為Tiffany & Co.蒂芙尼亞洲首間Blue Box Café...

「金豬食堂」5/13正式開幕！首創「這類人」搶先預訂

連續7年榮獲首爾《米其林指南》必比登推介，並於2025年入選「50 Best Discovery」餐廳榜單的韓國燒肉名店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。