三度延長至5月底！ 添好運港點「100分鐘吃到飽699元」 指定5門市增台中麗寶店

三度延長至5月底！ 添好運近日宣布「100分鐘點心放題」活動延長至5/29，並新增台中麗寶店，讓更多愛好者享受港式美食盛宴。活動僅需699元，就能在100分鐘內盡情品嚐35道港點美味，包括招牌鮮蝦燒賣皇、楊枝甘露等，採線上預約制。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

知名連鎖港式點心店「添好運」，今年2月推出「點心放題」受到好評，店家近日宣布自5月起將於台北「天母高島屋店」、新北「新店裕隆城店」、台中「JMall 店」及高雄「富民店」延長至5/29推出吃到飽優惠，而台中「麗寶店」為5/12至5/29，共計5家指定門店參與活動。

圖／翻攝添好運台灣 TimHoWan Taiwan臉書

每人餐費699元，預計提供港點吃到飽的時段，分別為天母高島屋店、新店裕隆城店、台中JMall店、台中麗寶店，都是平日14:00至17:00，每日上限40位，高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，且即日起，開放一個月內訂位，僅提供網路訂位，不開放現場候位。

渴望品嚐正宗港式點心的民眾來說，無論是想嘗試香濃的醬黃蒸鳳爪、香脆的酥皮焗叉燒包，還是清爽的凍檸茶，每位僅需支付699元即可盡情享用，這絕對是個難得的機會！