快訊

母女遭詐千萬身亡…警諷「妳還活著喔？」送懲戒 開庭要法官從重處分

獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

頂呱呱「一斤雞」回來了！只賣5天　外送平台也上架

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者張芳瑜攝影、頂呱呱提供
圖／記者張芳瑜攝影、頂呱呱提供

爽嗑台式炸雞！台式速食龍頭「頂呱呱」擁有一批炸雞愛好者，開賣即掀話題的「一斤雞」強勢回歸，限時只賣5天，炸雞控可要把握囉！

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

連鎖台式速食「頂呱呱」強品回歸，重達一台斤的「一斤雞」於5/1至5/5限時開賣，一份特價219元，內含原味炸雞和雞腿，每日限量供應、售完為止，外送平台同步上架。而開賣消息曝光後，就有忠實饕客直呼要「連吃五天」。

圖／記者張芳瑜攝影
圖／記者張芳瑜攝影

值得注意的是，「一斤雞」於全台頂呱呱門市販售，但不包含桃園機場、松山機場、花蓮車站、南港lalaport等門市。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

頂呱呱 一斤雞開賣資訊

活動期間：2025/5/1～5/5(一)

活動商品：一斤雞特價219元

販售門市：全台頂呱呱門市（桃園機場/松山機場/花蓮車站/南港lalaport門市除外）

注意事項：每日限量供應、售完為止

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

編輯推薦

炸雞 速食 頂呱呱

相關新聞

全家便利商店1.5倍大份量「狠飽系列」8款新品強勢回歸

隨著繳稅季到來，全家便利商店體恤消費者荷包壓力，5月起以大份量狠飽鮮食，讓消費者「狠」省錢、享回饋。此次「狠飽系列」睽違...

三度延長至5月底！ 添好運港點「100分鐘吃到飽699元」 指定5門市增台中麗寶店

三度延長至5月底！ 添好運港點「100分鐘吃到飽699元」 指定5門市增台中麗寶店

頂呱呱「一斤雞」回來了！只賣5天　外送平台也上架

爽嗑台式炸雞！台式速食龍頭「頂呱呱」擁有一批炸雞愛好者，開賣即掀話題的「一斤雞」強勢回歸，限時只賣5天，炸雞控可要把握囉！

珍奶控快追！ 「4／30國際珍奶日」超過10家 超商、手搖、飯店「買一送一、第2杯優惠」開喝

吃爆20家up美食！ 「4/30國際珍奶日&5/1勞動節」咖啡手搖、速食餐廳「買一送一」優惠追起來

母親節請媽媽吃Tiffany！星級套餐限定登場

迎接母親節到來，米其林星廚林明健（Chef Kin）為Tiffany & Co.蒂芙尼亞洲首間Blue Box Café...

「金豬食堂」5/13正式開幕！首創「這類人」搶先預訂

連續7年榮獲首爾《米其林指南》必比登推介，並於2025年入選「50 Best Discovery」餐廳榜單的韓國燒肉名店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。