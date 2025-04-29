頂呱呱「一斤雞」回來了！只賣5天　外送平台也上架

爽嗑台式炸雞！台式速食龍頭「頂呱呱」擁有一批炸雞愛好者，開賣即掀話題的「一斤雞」強勢回歸，限時只賣5天，炸雞控可要把握囉！

圖／頂呱呱提供

連鎖台式速食「頂呱呱」強品回歸，重達一台斤的「一斤雞」於5/1至5/5限時開賣，一份特價219元，內含原味炸雞和雞腿，每日限量供應、售完為止，外送平台同步上架。而開賣消息曝光後，就有忠實饕客直呼要「連吃五天」。

圖／記者張芳瑜攝影

值得注意的是，「一斤雞」於全台頂呱呱門市販售，但不包含桃園機場、松山機場、花蓮車站、南港lalaport等門市。

圖／頂呱呱提供

頂呱呱 一斤雞開賣資訊

活動期間：2025/5/1～5/5(一)

活動商品：一斤雞特價219元

販售門市：全台頂呱呱門市（桃園機場/松山機場/花蓮車站/南港lalaport門市除外）

注意事項：每日限量供應、售完為止