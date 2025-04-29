珍奶控快追！ 「4／30國際珍奶日」超過10家 超商、手搖、飯店「買一送一、第2杯優惠」開喝

珍奶控大口開喝！ 迎接「4/30國際珍奶日」，超過10家以上的超商、手搖店，甚至飯店餐廳推出珍奶「買一送一、第2杯優惠」追起來，這天喝爆慶祝就對了！

●7-ELEVEN：即日起至5/1，推出CITY PEARL全品項、可不可聯名「胭脂紅茶珍珠歐蕾」買一送一；至5/2，黑糖珍珠撞奶、珍珠焙火烏龍奶茶及咖啡珍珠歐蕾等指定飲品，同品項可享第二件10元；行動隨時取CITYPEARL系列，黑糖珍珠撞奶6杯、珍珠奶茶6杯、咖啡珍珠歐蕾5杯、珍珠椰果四季春6杯，每組分別都是240元。

圖／7-ELEVEN提供

●萊爾富：即日起至4/29，泰式珍珠奶茶、鴛鴦珍珠奶茶及波霸黑糖奶茶買一送一。

圖／萊爾富提供

翰林茶館：自4/30日至5/2，原創珍珠奶茶系列特大杯第二杯半價(限同品項，國宴珍奶除外)。

圖／翰林茶館提供

茶鄰客：自4/29至5/1，現場購買限量版「小熊瓶珍珠奶茶」享買一送一優惠(每人限購兩組)。

圖／茶鄰客提供

●85度C：4/30限時一日，推出優惠黑糖珍珠鮮奶(中杯)、黑糖珍珠厚奶茶(大杯)，同品項「第二杯只要25元」。

圖／85度C提供

可不可熟成紅茶：即起至4/30，可不可會員憑「任一可不可聯名環保杯」至門市消費任一飲品，即可享「免費加料」優惠！

圖／翻攝可不可熟成紅茶臉書

CoCo都可：即起至4/30，CoCo呼籲大家一起喝珍奶，2杯大杯珍珠奶茶只要66元，門市跟線上都能點。

圖／CoCo都可提供

老賴茶棧：於4/30當天，老賴茶棧只要購買珍珠奶茶，第二杯享半價優惠。

圖／老賴茶棧提供

先喝道：推出4/30國際珍奶日當天限定優惠，金杯烏瓦厚珍奶「第二杯半價」。先喝道站時尚廣場，更推出任一飲品皆可免費加一份蜜香珍珠。

圖／先喝道提供

鶴茶樓：與線上點餐平台「你訂」合作，參與今年度兩日限定4/29、4/30的你訂珍奶節，推出超大方優惠「復刻波霸奶茶、綺夢珍珠那堤」買一送一兌換券。至5/31前，慰勞飲料團主們推出為期1個月「團主專屬優惠活動」：整筆訂單金額達活動門檻200元，招待「純茶任選」兌換券一張、達700元就招待「純茶、飲料任選」兌換券各一張。

圖／鶴茶樓提供

珍煮丹：於4/29至5/9與線上點餐平台「你訂」合作，推出購買珍珠奶茶(不限尺寸)即享第二杯六折優惠、免費領取加料抵用券配料「珍珠」一份。

茶詠春：限時4/30，珍珠奶茶買一送一。

陸柒零：於4/30至5/1，可享波霸黃金年代、桂花凍胭脂紅買一送一。

●圓山大飯店：即日起至5/2，圓山大飯店1F松鶴餐廳販售的圓山珍奶推出第二杯6折優惠。