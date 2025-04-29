最強「鮪魚+松葉蟹」吃到飽！海鮮控衝 新北最高Buffet「50樓Café」新菜超精彩 母親節限定「波士頓龍蝦吃到飽」只有2天

最高自助餐廳鮪魚吃到飽！迎來尚青鮪魚季，新北最高Buffet「50樓Café」特別打造「海鮮雙霸吃到飽」，有多道東港鮪魚料理和松葉蟹火鍋吃到飽，再加碼母親節限定孝親大餐「龍蝦吃到飽」，限時兩天。

圖／50樓Cafe 自助餐廳粉專

圖／Mega50餐飲及宴會官網

新北最高自助餐廳「50樓Café」即日起至6/30推出「海鮮雙霸吃到飽」，主打「東港鮪魚」與「松葉蟹火鍋」無限享用，能吃到鮮甜鮪魚生魚片、鮪魚松露茶泡飯、酒蒸鮪魚、義式檸檬鮪魚、台式蔥爆鮪魚等多種主題美饌，還有現煮「松葉蟹火鍋」肥美蟹腳任你續，看得到的佳餚統統都能大快朵頤。主題餐點以每日現場供應為準。

圖／Mega50餐飲及宴會官網

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此外，即將迎來母親節，「50樓Café」於5/10、5/11母親節週末加碼「波士頓龍蝦吃到飽」，頂規饗宴每人2,088+10%元，即可爽嗑以豉汁醬香提鮮的Q彈飽滿龍蝦。另，母親節週末用餐，每位母親皆可獲贈康乃馨，吃飽暖胃也暖心。

圖／50樓Cafe 自助餐廳粉專

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當期優惠部分，5/31前有「壽星優惠」2位成人同行1位壽星6折，及「敬老優惠」65歲以上長者享75折；即日起至8/31則有「集食享樂」活動，消費集點送平日吃到飽。值得注意的是，優惠僅擇一使用，無法併用、服務費恕無折扣，優惠辦法以業者公告為準。

圖／50樓Cafe 自助餐廳粉專

50樓Café

地址：新北市板橋區新站路16號百揚大樓50F（板橋大遠百旁）

訂位專線：(02)7705-9723

更多優惠：https://bit.ly/Cafe50Info