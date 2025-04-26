不只木村拓哉！工藤靜香也淪陷「發文大推台灣味」

日前木村拓哉訪台在社群平台曬出台灣伴手禮佳德鳳梨酥，並驚嘆表示「這太厲害了」。無獨有偶，工藤靜香今天接力發文，分享吃到台北犁記鳳梨酥，夫妻倆都被台灣名產收服。

平時喜歡在社群平台分享生活的工藤靜香，在因緣際會下品嘗到來自台灣百年老店的台北犁記鳳梨酥，讓喜愛甜點的她讚不絕口，還特地發文介紹。工藤靜香表示：「我是鳳梨酥的愛好者，當然也非常注意食品成分標示，台北犁記鳳梨酥的粉紅色纖維質很多，口感酸甜恰到好處，清爽順口不膩，而且熱量也很低，是我喜愛的口味。」