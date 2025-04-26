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不只木村拓哉！工藤靜香也淪陷「發文大推台灣味」

聯合報／ 記者李姿瑩／即時報導
工藤靜香分享她吃到美味的鳳梨酥。圖／捷思整合行銷提供
工藤靜香分享她吃到美味的鳳梨酥。圖／捷思整合行銷提供

日前木村拓哉訪台在社群平台曬出台灣伴手禮佳德鳳梨酥，並驚嘆表示「這太厲害了」。無獨有偶，工藤靜香今天接力發文，分享吃到台北犁記鳳梨酥，夫妻倆都被台灣名產收服。

平時喜歡在社群平台分享生活的工藤靜香，在因緣際會下品嘗到來自台灣百年老店的台北犁記鳳梨酥，讓喜愛甜點的她讚不絕口，還特地發文介紹。工藤靜香表示：「我是鳳梨酥的愛好者，當然也非常注意食品成分標示，台北犁記鳳梨酥的粉紅色纖維質很多，口感酸甜恰到好處，清爽順口不膩，而且熱量也很低，是我喜愛的口味。」

工藤靜香距2023年9月來台舉辦演唱會至今，已有近兩年的時間沒有來台灣了，粉絲們除了詢問工藤靜香何時會再來台灣，也很關注是否有新的音樂作品。工藤靜香透露，「距離2022年的音樂作品，已有近三年沒發新歌了，今年七月將推出睽違三年的最新音樂作品。我非常想念台灣的粉絲，希望能盡快帶著最新的音樂作品來到台灣和粉絲們見面」，屆時也能再度品嘗台灣美食和她最愛的台北犁記鳳梨酥。

工藤靜香特地幫兩款鳳梨酥拍攝美照。圖／捷思整合行銷提供
工藤靜香特地幫兩款鳳梨酥拍攝美照。圖／捷思整合行銷提供

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