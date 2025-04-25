51勞動節5大速食優惠！ 麥當勞、三商炸雞「買一送一」 肯德基、美墨炸雞「期間限定優惠」

5月1日勞動節即將到來，快來看看各大速食業者祭出優惠來好好犒賞饕客們，麥當勞、三商炸雞指定品項可享「買一送一」，還有肯德基、拿坡里披薩.炸雞、美墨炸雞期間限定「優惠價格」，快揪親友們一起同享嗑美食！

● 肯德基

自即日起至5/5期間，肯德基推出小資抗漲優惠，首推「狂省八塊雞桶餐」包含8塊咔啦脆雞和6顆原味蛋撻，只要499元；紙包雞限定套餐399元；咔啦雞腿堡2份，第2件半價只要158元；還有小資套餐組合(咔啦脆雞、原味蛋撻和無糖綠茶)只要139元。

8塊咔啦脆雞＋6顆蛋撻優惠價499元。圖／肯德基提供

● 德州美墨炸雞

即日起至5/31前，德州美墨炸雞全新口味「美式辣味炸雞(六塊)」享優惠價360元(原價450元），「雪花起司搖搖卷卷薯條」優惠價95元(原價105元）。

新品美式辣味炸雞，五月底前享優惠價。圖／德州美墨炸雞提供

● 拿坡里披薩.炸雞

5/1前，拿坡里披薩.炸雞祭出優惠，外帶、內用限定一個小披薩，即贈4塊炸雞，只要290元。

圖／拿坡里披薩.炸雞提供

● 三商炸雞

三商炸雞於4/30前，限時祭出「黃金戰斧雞腿」買一送一，只要130元；另外，外帶或內用購買「黃金山賊炸雞桶」，即送「咔啦腿排桶」，買一送一優惠只要333元。

黃金戰斧雞腿買1送1。圖／三商炸雞提供

● 麥當勞

麥當勞APP祭出，4/30前，單點「4塊麥克雞塊」特價29元，5/7前，單點「金選美式咖啡(冰/熱)」特價50元，每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda 及部分餐廳。

麥當勞APP歡樂送，5/20前，04:45~10:15享單點「薯餅」買一送一，10:15~04:45單點「大薯、勁辣香雞翅一份、冰焦糖奶茶」各享買一送一。