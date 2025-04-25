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「痛風鍋」始祖將歇業！ 「正官木桶鍋」創始店5／12熄燈 蘆洲人淚訴不捨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝正官木桶鍋臉書
圖／翻攝正官木桶鍋臉書

「痛風鍋」始祖將歇業！ 知名連鎖火鍋店「正官木桶鍋」位於蘆洲的創始總店即將於5月12日結束營業，原因是因為租約到期，而這個消息透過店家官方臉書宣布後，引起許多網友的不捨和震驚。

圖／翻攝正官木桶鍋臉書
圖／翻攝正官木桶鍋臉書

知名火鍋「正官木桶鍋」以嚴選各種頂級食材肉品和海鮮，組合成「痛風鍋」視覺系鍋物聞名，讓許多人流連忘返，享受飲食的饗宴。開業至今已有17年歷史，在Google上更擁有高達4.6顆星的評價。

正官木桶鍋業者24日透過臉書粉專發文表示「蘆洲總店因租約到期，將自5月12日起停業，感謝各位對於品牌的支持及喜愛，期待未來有一天能以全新品牌再次與大家相遇。」

圖／翻攝正官木桶鍋臉書
圖／翻攝正官木桶鍋臉書

老顧客聞此消息，紛紛在臉書留言表達不捨「好可惜，難得優質的火鍋店」、「湯頭真的很棒」、「你們開幕我是第一批去吃的，然後最誇張1個月吃掉8萬多塊錢⋯，我也長胖好幾公斤」、「從小店吃到大店，趁停業前再去吃一波」

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歇業 火鍋 熄燈

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