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排球少年太夯！ 壽司郎停售鮪魚拼盤 降價改供「綜合刺身」 網友樂：這個比較划算

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／壽司郎提供、翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書
圖／壽司郎提供、翻攝台湾スシロー 台灣壽司郎臉書

日本人氣動漫「排球少年!!」魅力驚人！ 台灣壽司郎舉辦《排球少年!!》聯名活動於23日開跑，無論訂位或到場候位的排民數量都非常踴躍，開賣第一天就發生食材售完狀況，官方緊急暫停販售「排球少年!!透卡」的「野生鮪魚豪華拼盤」，並允諾將緊急追加食材。活動至第二天，更出現了替換品項並降價販售，一票網友樂見其成表示「這個比較划算」！

針對全台5間指定門市，將打造成為「排球少年!!主題店」。圖／壽司郎提供
針對全台5間指定門市，將打造成為「排球少年!!主題店」。圖／壽司郎提供

壽司郎限時推出「排球少年!!」聯名活動，活動期間購買「野生鮪魚豪華拼盤」，則可獲贈「排球少年!!透卡」，第一天就發生供貨不足宣布停售。並於第二天晚間在官方粉絲團宣布：「『飛吧!! 朝著美味的頂點』中，贈送透卡的聯名餐點，將由「野生鮪魚豪華拼盤」變更為「綜合刺身拼盤」，並以特別價格300元提供」，更強調，壽司郎選擇花時間把品質做對，謝謝您懂我們的堅持，請安心享用！

壽司郎×排球少年!!聯名透卡，共11款，全台限量4.5萬張。圖／壽司郎提供
壽司郎×排球少年!!聯名透卡，共11款，全台限量4.5萬張。圖／壽司郎提供

消息一出，釣出一票網友激動回應「可以衝了」、「終於升級生魚片了」、「吃到昨天的很衰，今天這個比較划算吧」、「跪求這個菜單直接沿用到活動結束好嗎」，但也有首衝第一天的粉絲表示「第一天預約去的是盤子？」、「替代方案昨天就該有了，為了透卡特地去吃結果沒有，失望到不行」。

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