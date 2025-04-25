「千葉火鍋」端午限時推出「日系雪糕」與「迷你粽」！會員還能免費兌換魔爪能量飲

為了迎接即將到來的五月端午節，千葉火鍋全台門市（極千葉除外）聯手日本人氣品牌四葉乳業，獨家引進夢幻級「四葉至福雪糕」，三層構造打造甜點新巔峰，外層酥脆巧克力殼，中層濃郁冰淇淋，內裡更隱藏爆漿餡料，從宇治抹茶紅豆、榛果巧克力到白巧馬斯卡彭，每一口都是濃情蜜意的幸福體驗！即日起至5月31日止，甜點控快來朝聖，吃鍋配雪糕，清爽又過癮！

圖／千葉火鍋提供

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不只甜點讓人著迷，今年端午更有驚喜加碼——「迷你寶寶粽」限時上市！千葉火鍋特製Q彈長糯米小粽，每顆迷你可愛，鹹香肉餡飽滿誘人，一口一顆輕鬆入口，不但不搶火鍋風采，還能感受傳統滋味的新魅力。限定5月23日至5月31日開鍋即享，讓節慶美味隨鍋一起吃。

圖／千葉火鍋提供

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至於黑卡會員也有專屬福利，活動期間憑千葉黑卡與兌換券用餐，即可免費獲贈市價59元的魔爪能量飲一瓶，瞬間補充滿滿元氣！非會員現場加價僅需39元，即可體驗「魔爪浪潮」席捲味蕾的快感，冰涼勁爽與熱鍋完美碰撞，吃得嗨、喝得爽，全方位提升你的用餐樂趣，趕快揪團吃起來吧。