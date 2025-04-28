「韓式豬肉湯飯」版圖擴大！韓料控新愛店「金春喜韓廚」進駐板橋誠品 「買1送1」免費加菜半個月

韓式豬肉湯飯狂開店！繼竹北、基隆後，人氣韓國料理「金春喜韓廚」進駐板橋誠品，開設板橋第二分店，並推出一連9天「買一送一」與多種優惠，板橋人準備手刀搶福利啦。

金春喜韓廚 豬肉湯飯。圖／米塔集團提供

米塔集團旗下韓國料理「金春喜韓廚」擴大版圖頻開新店，板橋最新第二家分店將進駐誠品板橋店5F，並於5/1正式開幕。更為慶祝開幕推出一系列活動，5/1至5/9，凡消費任一主餐即贈「酥炸海苔冬粉卷」乙份，免費加菜請你吃；5/10至5/16則加碼，內用點「馬鈴薯燉肉湯飯」或「人蔘雞湯飯」就送「釜山魚板年糕」乙份。

圖／金春喜韓廚豬肉湯飯粉專

圖／金春喜韓廚豬肉湯飯粉專

除了免費加菜外，自開幕日5/1起還有「滿500送500」活動，消費滿額即贈品牌優惠券500元，限量2,000本，送完為止。「金春喜韓廚」招牌湯飯十分道地，單吃不夠還有饕客強推韓式炸雞、海鮮煎餅，滿滿一桌點起來超過癮。

圖／金春喜韓廚豬肉湯飯粉專

金春喜韓廚 豬肉湯飯 誠品板橋店

開幕日：2025/5/1

地址：新北市板橋區中山路一段46號5F

電話：(02)2958-8996