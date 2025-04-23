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新北最高「49樓茶餐廳」！CP值高到爆表　高空「港味商業午餐」套餐只要360 還能坐擁「200坪空中花園+雙北天際線」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Mega50餐飲及宴會官網及粉專
圖／Mega50餐飲及宴會官網粉專

新北最高「茶餐廳」！位於新北板橋「49樓最高花園餐廳」變身港味茶餐廳，商業午餐提供各式港點、主食與甜品飲料，套餐組合最狂下殺6折，百元高CP值高空餐廳非它莫屬！

圖／Mega50餐飲及宴會官網
圖／Mega50餐飲及宴會官網

新北最高花園餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」擁有200坪空中花園，即日起於平日週一至五11:30至14:30變身「港味茶餐廳」，提供多樣港味商業午餐，主食部分有薑蔥生蠔撈麵、乾炒牛河、豬扒撈丁、葡式魚丸粉、生滾皮蛋瘦肉粥，還有名菜避風塘炒鮮魷、金沙杏鮑菇、彩椒咕咾肉等佳餚，價格落在138至288元不等。供應時間以官方公告為準。

圖／Mega50餐飲及宴會官網
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還有多種美味港點小食，像是臘腸糯米雞、燒賣、叉燒包、鹹水角、蘿蔔糕、豉汁排骨、老乾媽鳳爪等，再到茶餐廳必點葡式蛋塔、冰火菠蘿油、花生西多士等甜口滋味，以及鴛鴦奶茶、鹹檸檬紅茶等香港代表飲品，道道都經典。

圖／Mega50餐飲及宴會官網
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有選擇困難則建議參考「超省套餐」最低300元起，如粥粉麵飯任選一款+主廚例湯+120元飲品的A套餐，特價只要360元（原價601元），現省241元。現在免500元，即可在49樓高空享用港味，還能一覽台北101、陽明山、淡水河美景，打造最標準的視味覺雙重饗宴。

圖／Mega50餐飲及宴會粉專
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Asia49亞洲料理及酒廊 商業午餐

供應時間：平日週一至五11:30-14:30（假日不供應）

完整菜單：https://reurl.cc/8D6lmR

地址：新北市板橋區新站路16號 百揚大樓49F

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