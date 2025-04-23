快訊

台股大漲外資買超263.7億 這檔ETF最多…台積電也獲買超

接連3起墜樓疑壓力大 板橋某國中校長自揭下學期「先畢業」

逾600陸人非法來台打工！女牙醫院長涉嫌代辦 遭北檢搜索約談

聽新聞
0:00 / 0:00

最後倒數營業！ 台北35年知名清粥小菜「小李子」4月底熄燈搬遷

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書
圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書

最後倒數營業！ 老字號清粥小菜「小李子」是台北消夜族的愛店之一，由於配合都市更新計畫，店面大樓即將重建，店家近日在臉書公告宣布最後關店時間，將於4月30日結束營業，這家深受夜貓族和老饕喜愛的餐廳，也和大家作最後告別。

圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書
圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書

小李子清粥小菜餐廳於22日在臉書發文寫下，「平常總是被深夜的燈火記得，這次因為拍攝，我們第一次好好在白天看看這個空間」，分享白天期間的店面照，細數店內每個角落的回憶，並表示「這個陪伴我們快35年的地方，就要和大家說再見了，謝謝你，曾經在某一個傍晚或深夜，在這裡吃一碗粥。」

圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書
圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書

「小李子」以多樣化小菜聞名，其中「滑蛋蝦仁」是店內必點招牌菜。過往復興南路二段上餐廳林立、夜晚燈火通明，是老台北人的的消夜勝地，但隨著時代變遷，業者近年來陸續熄燈，「清粥小菜一條街」的盛況也已不再。

而店家最新透露已找到新的營業地點，將搬遷至「復興南路二段326號」，新店預計在5月重新開幕，將繼續提供美味的傳統清粥小菜給夜貓消夜族品嚐。

圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書
圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書

編輯推薦

必點 熄燈

相關新聞

排球少年太紅！壽司郎「鮪魚拼盤一天被吃光」暫停供應

粉絲再等等！連鎖迴轉壽司「壽司郎」攜手日本人氣動漫「排球少年!!」，自即日起至5月18日推出限時聯名活動，打造一系列聯名...

新北最高「49樓茶餐廳」！CP值高到爆表　高空「港味商業午餐」套餐只要360 還能坐擁「200坪空中花園+雙北天際線」

新北最高「茶餐廳」！位於新北板橋「49樓最高花園餐廳」變身港味茶餐廳，商業午餐提供各式港點、主食與甜品飲料，套餐組合最狂下殺6折，百元高CP值高空餐廳非它莫屬！

最後倒數營業！ 台北35年知名清粥小菜「小李子」4月底熄燈搬遷

最後倒數營業！ 台北35年知名清粥小菜「小李子」4／30熄燈搬遷 夜貓族最愛消夜少一家

直擊！麥當勞「厚鬆餅堡」開賣 早上6點就見排隊人龍

去年引起全台排隊搶購熱潮的麥當勞人氣早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，自即日起於早餐時段限時回歸，並且標榜備貨量...

早鳥9折、第二個現折250元！4間「母親節蛋糕」傳心意

母親節將至，包括Häagen-Dazs、open it.、法絨法式手工甜點 Velvet Patisserie、珠寶盒法...

300年銀杏木碗、招牌滷香菇！正寬法師客座飛花落院

曾榮獲「亞洲50最佳餐廳」、「Netflix《主廚的餐桌》」等多項肯定的寺剎料理大師「正寬法師」，在4月20日於台中飛花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。