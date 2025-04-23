最後倒數營業！ 台北35年知名清粥小菜「小李子」4月底熄燈搬遷

最後倒數營業！ 老字號清粥小菜「小李子」是台北消夜族的愛店之一，由於配合都市更新計畫，店面大樓即將重建，店家近日在臉書公告宣布最後關店時間，將於4月30日結束營業，這家深受夜貓族和老饕喜愛的餐廳，也和大家作最後告別。

圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書

小李子清粥小菜餐廳於22日在臉書發文寫下，「平常總是被深夜的燈火記得，這次因為拍攝，我們第一次好好在白天看看這個空間」，分享白天期間的店面照，細數店內每個角落的回憶，並表示「這個陪伴我們快35年的地方，就要和大家說再見了，謝謝你，曾經在某一個傍晚或深夜，在這裡吃一碗粥。」

圖／翻攝小李子清粥小菜餐廳臉書

「小李子」以多樣化小菜聞名，其中「滑蛋蝦仁」是店內必點招牌菜。過往復興南路二段上餐廳林立、夜晚燈火通明，是老台北人的的消夜勝地，但隨著時代變遷，業者近年來陸續熄燈，「清粥小菜一條街」的盛況也已不再。

而店家最新透露已找到新的營業地點，將搬遷至「復興南路二段326號」，新店預計在5月重新開幕，將繼續提供美味的傳統清粥小菜給夜貓消夜族品嚐。