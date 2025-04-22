越南「Cộng Cà Phê 共咖啡」有現沖河粉！台灣限定「越南牛肉河粉」悄開賣 百元開吃「正宗湯頭+軟嫩牛肉」超道地
越南咖啡廳開賣河粉！正宗越南咖啡品牌「Cộng Cà Phê」登台後即吸引大批民眾朝聖，現在竟獨家開賣台灣限定「越南牛肉河粉」，不少人看到後都表示「太讚了吧」、「太扯，竟然有賣牛肉河粉」。
越南人氣咖啡「Cộng Cà Phê」台北總店鄰近台北車站，於2024夏季正式開幕，在網路上引發網友熱議與朝聖熱潮。除了特色必喝「椰子咖啡冰沙」、人氣夯品「花生醬鹹奶蓋咖啡」等飲品外，現在更開賣鹹食「越南牛肉河粉」，主打正宗風味，軟嫩牛肉與順口河粉、層次豐富的湯頭結合，每口都是道地越南味，擠入檸檬汁更是清爽解膩。
而這碗「越南牛肉河粉」更是台灣限定獨賣，別的地方吃不到，每碗售價170元，每日限量供應、售完為止。吃過的網友分享「牛肉大片又軟嫩」、「原汁原味」，推薦給喜歡跑咖及河粉愛好者嘗鮮一波。
Cong Caphe Taiwan
地址：台北市中正區開封街一段16號
營業時間：8:30-21:30
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