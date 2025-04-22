「福容大飯店高雄館」社群小編瘋了！免費送30張「兩人同行早餐招待券」！超簡單步驟1次看
福容大飯店高雄館特別推出社群里程碑慶祝活動！為迎接Threads平台即將突破百萬瀏覽量與5000名粉絲目標，飯店祭出限時早餐招待券大放送，邀請大家一同共襄盛舉，享受晨間的美好時光。
即日起，只要Threads帳號達成「破百萬瀏覽量」及「粉絲突破5000人」兩大目標，即抽出30張「兩人同行早餐招待券」，讓幸運粉絲與摯愛親友免費共享精緻早餐。此外，第5000名粉絲還可獲得容編親自爭取的特別禮物，憑截圖即可兌換，驚喜加碼不間斷！
參加方式簡單，只需追蹤福容高雄Threads帳號，按愛心、轉發並留言「一起去福容高雄找容編吃早餐」，就有機會將早餐招待券帶回家！活動即日起至4月30日截止，快到福容高雄Threads一起創造優惠好康的回憶吧！
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