美福大飯店Buffet千元有找！彩匯自助餐廳「4人同行1人免費」到5月底 「爐烤牛排、生魚片到招牌牛肉麵」統統吃到飽
現在流行揪團吃Buffet！台北美福大飯店1F「彩匯自助餐廳」以多樣豐盛菜色深受饕客喜愛，即日起加碼推出「揪團優惠」，下午茶吃到飽1,000元有找，呼朋引伴開揪囉！
台北美福大飯店內的「彩匯自助餐廳」常在老饕社團引發討論，近期更推出「揪團優惠」，5/29前之平日週一至四，下午茶時段「4人同行1人免費」，平均下來每人只要935元（原價每人1,100+10%元）。
而彩匯下午茶時段菜色同樣精彩，從現切爐烤牛排、日式生魚片、美福招牌牛肉麵、泰式料理到印度師傅現做「印度烤餅」到與日本神戶交流的限定甜點、哈根達斯及莫凡彼冰淇淋等統統吃到飽。每日實際菜色依現場為準。
此外，「彩匯自助餐廳」還有當月壽星優惠，即日起至6/30，四位成人同行即享一位壽星免費，午、晚餐時段皆適用，壽星須出示本人有效證件，壽星本人另收10%服務費，更多詳情可見官網。
彩匯自助餐廳 下午茶揪團優惠資訊
活動期間：即日起～5/29 週一至四
優惠內容：四位成人同行用餐，可享一位免費
適用餐期：下午茶餐15:00-17:00
餐價：成人每位1,100+10%元
注意事項：本優惠僅適用成人，免費者需酌收原價一成服務費；該活動不與其他優惠併用
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