跟麥當勞焙果拚！用抹醬分高下 「摩斯貝果」開賣引熱議
跟麥當勞拚早餐！摩斯漢堡新推出「摩斯貝果」引發熱議，有人手刀嘗鮮大讚「不加醬就好吃」，還有網友認為草莓醬比麥當勞的好吃。
摩斯也賣貝果！摩斯漢堡新品「摩斯貝果」首度亮相，原味貝果不僅經典，口感更是外Q內軟，搭配酸甜草莓果醬，令人一口接一口。而「摩斯貝果」開賣，不免會讓人與麥當勞人氣早餐「現烤焙果」做比較，有網友表示「摩斯的草莓醬比麥當勞好吃」，但也直言「麥當勞強在那個乳酪醬」，也有人覺得乳酪抹醬才是貝果的靈魂，因此敲碗許願摩斯也能推出乳酪口味。
而在價格方面，摩斯貝果（附草莓醬）一份49元，還能+10元升級雙倍草莓醬；麥當勞現烤焙果單點則為59元，有乳酪抹醬及草莓果醬可自由搭配。
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