老字號「飯店Buffet」變強了！饕客回訪必衝 新菜色「南洋烤大蝦、焗烤扇貝」平日吃得到 4人同行「下殺77折」CP值更高

老字號飯店Buffet升級了！台北知名地標「圓山大飯店」內自助餐廳最新推出「春日超值特惠」，四人同行下殺77折，更有豐富新菜色被饕客讚「直接給滿分」、「進步很多」。

圖／圓山大飯店提供

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位於台北圓山大飯店1F自助餐廳「松鶴餐廳」現正推出「春日超值特惠」，4/30前，週一至四午晚餐及週五午餐時段，四人同行只要4,800元（原價1,400+10%元），約77折優惠，特別適合好友聚餐或家庭聚會來一飽口福。

圖／圓山大飯店提供

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除優惠外，有網友開箱4月新菜色並在社團發文分享，從紅酒燉牛尾、英式炸魚柳塔塔醬到南洋風味烤大蝦、海膽醬焗烤扇貝統統有，異國美味都吃到飽，令他直呼「平日就給端出這種等級，真的有嚇到」，想嘗新菜的朋友建議能把握春日優惠爽吃一波。

圖／圓山大飯店提供

圓山大飯店 松鶴餐廳

優惠活動：即日起至4/30，週一至四午晚餐、週五午餐，四人同行4800元

注意事項：該活動不得與其他優惠合併使用

地址：台北市中山區中山北路四段1號1F

訂位專線：(02)2886-1818轉1221松鶴餐廳