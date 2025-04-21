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南部人母親節大餐！ 饗食天堂「雪蟹腳」3店限定吃到飽　豪華5品無限享用

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
饗食天堂南台灣限定「雪蟹腳」吃到飽。圖／饗賓集團提供
饗食天堂南台灣限定「雪蟹腳」吃到飽。圖／饗賓集團提供

南部吃到飽控必追！ 台灣知名自助餐品牌「饗食天堂」再度掀起限定美食風潮，原訂春季限定料理「雪蟹腳」吃到飽供應至4月底，推出後大受好評，活動決定延長至母親節前夕，於南部三家分店「高雄夢時代店、高雄三多店、台南西門店」供應！

饗食天堂南台灣限定「雪蟹腳」吃到飽。圖／饗賓集團提供
饗食天堂南台灣限定「雪蟹腳」吃到飽。圖／饗賓集團提供

南台灣限定的人氣「雪蟹腳」吃到飽盛宴延長實施，於南部3家分店上映，包含台南西門店、高雄夢時代店平日午、晚餐吃得到，高雄三多店則是再增加假日午、晚餐時段。

饗食天堂夢時代店。圖／饗賓集團提供
饗食天堂夢時代店。圖／饗賓集團提供

除了無限供應雪蟹腳，母親節當週於5/10、5/11限定兩日，再加上嫩烤羊肩排、嫩煎干貝佐蘆筍醬及Toso氣泡酒等豪華5品無限享用，並且全台規模最大的旗艦店「高雄夢時代店」更獨創兒童專屬餐桌與創意料理，一次滿足親子同歡需求。

母親節當週的用餐時段及價格也有所調整，午餐一時段為11:30至14:00，每位1,298元，午餐二時段延長至17:00，每位1,298元，晚餐時段調整為18:00至21:00，每位1,398元。

饗食天堂三多店。圖／饗賓集團提供
饗食天堂三多店。圖／饗賓集團提供

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吃到飽 母親節 饗食天堂

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