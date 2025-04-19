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41年老字號無預警熄燈！ 蘆洲「鴨霸切仔麵」結束營業 在地人震驚不捨

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝Google map、我是蘆洲人 LoveLuzhou臉書
圖／翻攝Google map、我是蘆洲人 LoveLuzhou臉書

從小吃到大的好味道又一家消失！ 蘆洲有一間陪伴當地居民41年的老字號「鴨霸切仔麵」突然拉下鐵門，網友在蘆洲人的臉書社群也拍攝鐵門外的公告紅紙，得知「鴨霸切仔麵」於近日無預警宣告熄燈，讓當地民眾錯愕不已！

圖／翻攝自鴨霸切仔麵臉書
圖／翻攝自鴨霸切仔麵臉書

一名網友在臉書社團「我是蘆洲人 LoveLuzhou」發文表示，「鴨霸結束營業，感謝店家讓我們吃飽飽的那段歲月，以及滿滿的回憶」，可以看見貼文照片中，鴨霸切仔麵在門口貼上紅色公告，寫著「鴨霸切仔麵感謝大家41年的支持與照顧，我們結束營業了，祝大家平安健康」。

消息曝光後，不少忠實饕客都相當不捨「蘆洲最好吃的麵攤」、「小時候的回憶QQ...」、「蘆洲我唯一會固定去吃的切仔麵」、「好可惜啊！每樣都很好吃」、「好捨不得！如今往事只能回味了」、「辛苦你們了41年真的不簡單」、「這間切仔麵我覺得可以排蘆洲前三名的說，好可惜！」

「鴨霸切仔麵」在民國70年開幕，中間曾停業3年又復業，除了價格實惠深受當地人喜愛，其中油蔥搭麵條、滷肉飯都是熱銷品項，份量和鹹度都恰到好處。據《中時新聞網》報導，有知情人士透露，老闆娘年事已高、決定退休，才會結束營業。

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