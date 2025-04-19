便宜到哭！ 全聯超狂優惠「1元買菜」限時搶 外送折扣碼現折100元

撿便宜的時候到了！全聯近期推出超狂每週四「1元買菜」活動要追，還有週末滿額折扣等好禮，輸入指定優惠碼即可抵100元！

全聯這次找來影后楊貴媚配合的廣告新上線，重現她坐在公園長椅上嚎啕大哭的經典畫面，但這回主打「便宜到哭」，用自家外送系統「小時達」不僅不用訂閱就享有天天免運費，更推出「週週1元買菜」等活動。

圖／翻攝全聯臉書

還有折扣碼優惠活動，即日起至4月30日，於小時達下單，天天滿199元免運費，滿688元結帳輸入折扣碼「就4省」再享88折，最高折100元；即日起至5月15日止，每週六、日消費滿額888元，輸入「便宜到哭」折扣碼，可折抵100元；同一期間，搭配保養/美妝/功能性保健食品下單，滿888元加贈1,000福利點。

另外，菜籃族則不能錯過每週四「1元買菜」活動，可把握4月24日中午11點1元搶購「金針菇(約200g)」，5月1日搶1元「青蔥(約200g)」。