快訊

漲翻天！「1國民美食」變得不平價 一票人點頭：寧願吃便當

導盲犬用生命護主！ 汽車暴衝「牠秒跳起用肉身擋下」雙腿全斷飼主淚崩

搞烏龍！高雄警誤將散步女當通緝犯同夥 抓進所兇「不要再裝了」

最低4人同行68折！ 築間南北新店連發「平價石頭火鍋」開幕日整單優惠 「大苑子芒果綠、冰淇淋」自助吃到爽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
築間推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」。圖／築間提供
築間推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」。圖／築間提供

繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」的熱銷風潮後，築間餐飲集團旋風再推平價石頭火鍋品牌「芡芳石頭火鍋」，以中平價定位鎖定鍋物市場，於4月初於台中開幕後，目前已連發8間新店消息，預計4/22南部首家「台南店」、4/24「台北店」、4/29「台中站前秀泰店」、5/1「大里店」開幕連發！

築間推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」。圖／築間提供
築間推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」。圖／築間提供

以主打桌邊現炒石頭火鍋，推出店內特色湯底包括「芡芳經石頭湯」、「雙份魷魚石頭湯」及「山珍海味湯」，每款湯底都經過師傅細心熬煮，保證濃郁湯頭能完美襯托食材原味，還提供了「蒜香海鮮干貝白湯」、「白胡椒豚骨」、「奶香帕瑪森」及「經典麻辣鍋」等選擇，搭配18選當季蔬菜盤，由產地直送上桌。

主食方面提供多達20餘款肉品可供選擇，包括美國板腱牛、牧場雪花牛、低脂沙朗牛、履歷雪花豬等，附餐更推薦芡芳「黑金滷肉飯、魚鬆滷肉飯」每套售價從260元起；平日上午11點至下午4點間更推出午間菜單，最低只要198元起；自助吧則提供11款冷、熱飲與冰淇淋，其中還包括大苑子聯名的「大苑子芒果綠茶」供無限暢飲。

芡芳石頭火鍋。圖／築間提供
芡芳石頭火鍋。圖／築間提供

2025年上半年「芡芳石頭火鍋」計畫開出10家分店，目前歡慶8家新店連發，開幕日當天皆可享「2人同行88折、4人同行68折」整單優惠活動，讓食客們享受實惠的用餐體驗。

《芡芳石頭火鍋》四人同行整單𝟔𝟖折、兩人同行整單𝟖𝟖折開幕優惠：
台南成大店 (4/22開幕)
地址：台南市東區勝利路118號
營業時間：早上11：00-凌晨01：30
電話：06-237-8570
台北忠孝店 (4/24開幕)地址：台北市信義區忠孝東路五段497號1樓
營業時間：早上11：00-凌晨01：30
電話：02-8785-1117
台中站前秀泰店 (4/29開幕)
地址：台中市東區南京路66號S2館1F
營業時間：早上11：00-凌晨01：30
電話：04-2211-9027
台中大里店 (5/1開幕)
地址：台中市大里區德芳南路472號
營業時間：早上11：00-凌晨03：00
電話：04-2481-0081

編輯推薦

大苑子 滷肉飯 火鍋 芒果

相關新聞

最低4人同行68折！ 築間南北新店連發「平價石頭火鍋」開幕日整單優惠 「大苑子芒果綠、冰淇淋」自助吃到爽

4人同行68折！ 築間「平價石頭火鍋」最後登陸台南 開幕整單優惠 「大苑子芒果綠、黑金滷肉飯」最低198元開嗑

35間小吃、空間升級！士林市場「地下美食街」重新開幕

為提供消費者與觀光旅客更舒適的用餐環境，台北市市場處與經濟部共投入約1億經費，針對「士林市場地下美食街」重新翻修，打造全...

黑毛屋化身「MOOMIN主題店」！打卡送提袋、還有MOOMIN陪吃

乾杯集團旗下「黑毛屋」本季與芬蘭人氣童話角色MOOMIN姆明攜手合作，將LaLaport南港新分店變身為「黑毛屋X MO...

壽司芳鬼才主廚Hiroki來台！全新料理宛若「開寶箱」

來自日本的米其林星級壽司「壽司芳」，其創辦人兼總廚Chef Hiroki本季限時坐鎮台灣，不僅再度更換招牌的彩色髮型，同...

獨／開業9年！台北人氣蔬食「mobe's kitchen」熄燈

台北蔬食餐廳少一間！鄰近捷運中山國中站的蔬食餐廳「mobe's kitchen（墨伯的廚房）」是許多蔬食愛好者的用餐好去...

金箔鋪滿整塊牛排！LOPFAIT Grill「24K黃金牛排」登場

2022、2023連續兩年獲選「500盤」的法式餐廳 LOPFAIT 樂斐，全新「店中店」副品牌 LOPFAIT Gri...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。