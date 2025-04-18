最低4人同行68折！ 築間南北新店連發「平價石頭火鍋」開幕日整單優惠 「大苑子芒果綠、冰淇淋」自助吃到爽

繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」的熱銷風潮後，築間餐飲集團旋風再推平價石頭火鍋品牌「芡芳石頭火鍋」，以中平價定位鎖定鍋物市場，於4月初於台中開幕後，目前已連發8間新店消息，預計4/22南部首家「台南店」、4/24「台北店」、4/29「台中站前秀泰店」、5/1「大里店」開幕連發！

築間推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」。圖／築間提供

以主打桌邊現炒石頭火鍋，推出店內特色湯底包括「芡芳經石頭湯」、「雙份魷魚石頭湯」及「山珍海味湯」，每款湯底都經過師傅細心熬煮，保證濃郁湯頭能完美襯托食材原味，還提供了「蒜香海鮮干貝白湯」、「白胡椒豚骨」、「奶香帕瑪森」及「經典麻辣鍋」等選擇，搭配18選當季蔬菜盤，由產地直送上桌。

主食方面提供多達20餘款肉品可供選擇，包括美國板腱牛、牧場雪花牛、低脂沙朗牛、履歷雪花豬等，附餐更推薦芡芳「黑金滷肉飯、魚鬆滷肉飯」每套售價從260元起；平日上午11點至下午4點間更推出午間菜單，最低只要198元起；自助吧則提供11款冷、熱飲與冰淇淋，其中還包括大苑子聯名的「大苑子芒果綠茶」供無限暢飲。

芡芳石頭火鍋。圖／築間提供

2025年上半年「芡芳石頭火鍋」計畫開出10家分店，目前歡慶8家新店連發，開幕日當天皆可享「2人同行88折、4人同行68折」整單優惠活動，讓食客們享受實惠的用餐體驗。

《芡芳石頭火鍋》四人同行整單𝟔𝟖折、兩人同行整單𝟖𝟖折開幕優惠：

台南成大店 (4/22開幕)

地址：台南市東區勝利路118號

營業時間：早上11：00-凌晨01：30

電話：06-237-8570

台北忠孝店 (4/24開幕)地址：台北市信義區忠孝東路五段497號1樓

營業時間：早上11：00-凌晨01：30

電話：02-8785-1117

台中站前秀泰店 (4/29開幕)

地址：台中市東區南京路66號S2館1F

營業時間：早上11：00-凌晨01：30

電話：04-2211-9027

台中大里店 (5/1開幕)

地址：台中市大里區德芳南路472號

營業時間：早上11：00-凌晨03：00

電話：04-2481-0081